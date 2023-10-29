В Днепре полицейские задержали военного из-за его "уставшего вида": чем все закончилось

Скандал с полицейскими и военным - с чего все началось

Бессмертный рассказал, что он ехал с тяжелой боевой задачи с востока Украины. Защитник и его сослуживцы проезжали Днепр, как вдруг у них сломалась машина. Бессмертный завез авто на СТО, а сам пересел на другое. На замену он взял машину с европейскими номерами, которые называют "евробляхами".

По словам Бессмертного, он уже ехал к сослуживцам, но буквально за 500 метров до места встречи его остановили полицейские.

"Я дал документы, военный билет, спросил, что случилось?! На что наглый «мусоренок» (Пижук Антон) начал рассказывать что машина на "бляхах". "Бляхах"? У нас все машины на "бляхах", и? Такое вижу в первый раз. Потом ему не понравилось мое состояние", - утверждает военный.

Военный сфотографировал авто полицейских (фото: instagram.com/bessmertnii7291)

Полиция устроила проверку

По словам Бессмертного, после этого полицейский спрашивал, употреблял ли он запрещенные вещества. Военный ответил, что чист, а выглядит уставшим лишь из-за того, что не мог нормально спать уже трое суток.

"После этого "перевернули" всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам надо проехать на освидетельствование. Обыск, и вот меня везут в диспансер. Дорога, оформление, алкотестер, разумеется, по нулям, и анализ мочи", - рассказал Бессмертный.

Бессмертный сдавал анализы (фото: instagram.com/bessmertnii7291)

Полиция отказалась подвезти военного

Далее Бессмертный отправился к авто правоохранителей. Он хотел, чтобы полиция довезла его до места, где его остановила, ведь там стояло его машина. Однако услышал отказ, его выгнали из авто.

"Я подошел к рядом стоящей машине сотрудников, сказал, что военный, и любезно попросил подвезти до авто, совсем рядом. На что сотрудничек выскочил из авто с криками, что он не такси", - описал ситуацию военный.

Полицейский, которому не понравился вид военного (скриншот)

Чем все закончилось

В итоге Бессмертный вызвал такси. В это время к нему подошел еще один полицейский и предложил его подвезти. Военный ответил, что другой правоохранитель послал его "прогуляться ножками".

Доброволец все же доехал до места встречи с сослуживцами, однако они ждали его полтора часа. Бессмертный отметил, что ему пришлось доказывать полиции, что выглядит как уставший военный, а не как "пьяница и наркоман".

Как полиция обыскивала военного (скриншот)

"Опускаются руки что-либо делать, когда так относятся к людям, к военным.

"Мораль той басни такова", что разделение и ненависть между военными и полицейскими сеют как раз полицейские, разжигающие ненависть своими поступками. Ни достоинства, ни чести, ни совести у подобных сотрудников!", - резюмировал военный.

Военный сказал, что думает о скандале (фото: instagram.com/bessmertnii7291)

Пост военного вызвал бурный резонанс. В комментариях к нему другие защитники пишут, что скандал с полицейскими их сильно разочаровал. А другие украинцы пытаются поддержать военного и просят его не обращать внимание на подобные ситуации, ведь они лишь огорчают.