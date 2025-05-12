ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не используйте спреи для носа дольше 3 дней: вот что будет

Понедельник 12 мая 2025 12:40
UA EN RU
Не используйте спреи для носа дольше 3 дней: вот что будет Врач рассказал, что будет при длительном использование назальных спреев (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Назальные спреи - скорая помощь при насморке и заложенности носа, но их бесконтрольное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, может возникнуть зависимость, хронический отек слизистой и даже повреждение носовых тканей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Кукадия Сураджа.

Что будет при длительном использовании спреев

По словам медика, назальные спреи сужают определенные кровеносные сосуды, тем самым уменьшая выделения из носа и временно облегчая симптомы.

Но проблема в том, что люди используют их дольше - более двух-трех дней. А это приводит к рецидиву, который называется медикаментозным ринитом.

"Медикаментозный ринит может быть ужасным. Как только вы прекратите прием лекарств, у вас появятся эти ужасные симптомы, и вы почувствуете, что вам нужно снова их принимать", - пояснил он.

Поэтому вам придется снова использовать назальные спреи, что приводит к зависимости.

Ринит может возникнуть у любого, кто использует спреи, капли или гели для снятия заложенности носа.

Основным симптомом этого состояния является заложенность носа, которая также может проявляться зудом в носовых ходах, насморком и чиханием. Большинство типов ринита вызывают другие симптомы, которые поражают глаза, уши или горло.

Когда нельзя использовать назальные спреи

Назальные спреи нельзя использовать в таких случаях:

  • аллергия или гиперчувствительность к компонентам препарата - например, консервантам или действующему веществу
  • повреждения слизистой оболочки носа (язвы, недавние операции, травмы носа) - некоторые спреи могут ухудшить заживление
  • беременность и кормление грудью - некоторые спреи не рекомендованы или применяются только по назначению врача
  • дети - некоторые назальные спреи нельзя применять детям до определенного возраста (например, до 2 или 6 лет)
  • гипертония, сердечные заболевания, тиреотоксикоз - осторожность с сосудосуживающими спреями, так как они могут повышать давление и вызывать тахикардию

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
спреї Врачи Здоровье
NEWS
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной