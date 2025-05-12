Не используйте спреи для носа дольше 3 дней: вот что будет
Назальные спреи - скорая помощь при насморке и заложенности носа, но их бесконтрольное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, может возникнуть зависимость, хронический отек слизистой и даже повреждение носовых тканей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Кукадия Сураджа.
Что будет при длительном использовании спреев
По словам медика, назальные спреи сужают определенные кровеносные сосуды, тем самым уменьшая выделения из носа и временно облегчая симптомы.
Но проблема в том, что люди используют их дольше - более двух-трех дней. А это приводит к рецидиву, который называется медикаментозным ринитом.
"Медикаментозный ринит может быть ужасным. Как только вы прекратите прием лекарств, у вас появятся эти ужасные симптомы, и вы почувствуете, что вам нужно снова их принимать", - пояснил он.
Поэтому вам придется снова использовать назальные спреи, что приводит к зависимости.
Ринит может возникнуть у любого, кто использует спреи, капли или гели для снятия заложенности носа.
Основным симптомом этого состояния является заложенность носа, которая также может проявляться зудом в носовых ходах, насморком и чиханием. Большинство типов ринита вызывают другие симптомы, которые поражают глаза, уши или горло.
Когда нельзя использовать назальные спреи
Назальные спреи нельзя использовать в таких случаях:
- аллергия или гиперчувствительность к компонентам препарата - например, консервантам или действующему веществу
- повреждения слизистой оболочки носа (язвы, недавние операции, травмы носа) - некоторые спреи могут ухудшить заживление
- беременность и кормление грудью - некоторые спреи не рекомендованы или применяются только по назначению врача
- дети - некоторые назальные спреи нельзя применять детям до определенного возраста (например, до 2 или 6 лет)
- гипертония, сердечные заболевания, тиреотоксикоз - осторожность с сосудосуживающими спреями, так как они могут повышать давление и вызывать тахикардию
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