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Использование этой расчески может привести к повреждению и потере волос

Какую расческу для волос нельзя использовать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Расчесывание - непременная часть процесса ухода за волосами. С возрастом волосы меняется и от расчески во многом зависит, насколько быстро будут расти локоны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Какую расческу не стоит использовать

Не все расчески созданы одинаково. Щетки с плотной щетиной могут дергать волосы через "шарики на краях" и вызывают дополнительную ломкость, особенно когда волосы мокрые.

Какую расческу для волос не стоит использовать (фото: bestlifeonline)

Расческа из натуральной щетины бережно заботится о волосах, не провоцирует образование секущихся кончиков, не вредние для кожи головы. Особенно следует иметь такой инструмент при тонких, ломких, поврежденных волосах.

Однако и эта расческа не лишена недостатков. Натуральная щетина не может хорошо расчесать густые локоны, а также не рекомендуется для жирной кожи головы, склонной к сыпи. Кроме того, она требует частого мытья, чтобы не заводились вредные микроорганизмы.

Как правильно расчесывать

Расчесывайте волосы дважды в день. Во-первых, так они будут меньше путаться, а во-вторых, это один из способов улучшить кровообращение и стимулировать рост новых волос.

Не стоит резко дергать волосы, пытаясь справиться с запутанными участками и колтунами - это большой риск их травмировать.

Если волосы длинные, одной рукой расчесывайте их, а другой - придерживайте, чтобы не тянуть.

Длинные волосы можно расчесывать, опустив голову: такая хитрость способствует усилению кровообращения.

Всегда начинайте расчесывать волосы с кончиков, постепенно продвигаясь вверх. Так у корней меньше шансов пострадать.

Не рекомендуется расчесывать влажные длинные волосы. К тому же ослабленные волосы растягиваются и травмируются.

Чтобы волосы меньше путались, можно расчесать их в душе, непосредственно перед мытьем головы.

Чтобы облегчить процесс расчесывания волос, используйте после шампуня средства специального ухода - бальзамы и кондиционеры.

Как выбрать расческу

Пластмассовые расчески и щетки - самый популярный и доступный вариант. Они достаточно прочные, очень простые в уходе, их легко мыть.

Нейлоновые расчески часто выбирают для детей. Они комфортны и мягки, но вряд ли справятся даже с волосами средней длины.

Силиконовые расчески - идеальный вариант для вьющихся волос. Такие инструменты помогают равномерно распределять средства по уходу по всей длине волос.

Металлические расчески выбирать не стоит, ведь толку от них никакой. Они грубые, жесткие и чаще всего с зазубринами. Они могут запросто травмировать не только кожу головы, но и волосы.

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