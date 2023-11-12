Паста Амосова: как приготовить витаминную смесь, укрепляющую сердце и сосуды

Самый известный украинский кардиохирург и академик Николай Амосов придумал отличную витаминную смесь из орехов и сухофруктов, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает иммунитет. Он прописывал ее своим пациентам и эта паста способствовала их более быстрому выздоровлению в послеоперационный период.

О том, как приготовить пасту Амосова в домашних условиях, чем она полезна и кому может быть противопоказана, РБК-Украина (проект Styler) рассказала аллерголог Ольга Тарнавская.

Чем полезна паста Амосова

"Смесь предназначается для эффективного предотвращения простудных заболеваний. Холодное время года считается наилучшим для приема пасты. Употреблять ее могут дети, взрослые, пожилые люди. Регулярный прием природного средства может способствовать продлению жизни", - говорит врач.

Среди основных причин употребления смеси выделяются следующие: послеоперационный период, атеросклероз, анемия, низкий гемоглобин, нарушение кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы, недавно перенесенная ОРВИ, грипп, снижение иммунитета, недостаток жизненных сил.

"Витаминный комплекс помогает исключить холестериновые образования (тромбы, бляшки), действует на улучшенное функционирование органов желудочно-кишечного тракта. Также есть благоприятное влияние на нервную систему, состав крови и ее разрежение", - говорит врач.

Как приготовить пасту Амосова

Приготовить средство в домашних условиях можно из следующих продуктов:

темный изюм, чернослив, курага, инжир или финики (по 200 граммов)

любые очищенные орехи (200 граммов - грецких, кешью, миндаля или микс)

один средний по размеру лимон (около 100 г)

любой сорт натурального меда со средней густотой (200 г)

"После подготовки всех ингредиентов их нужно поочередно загрузить в блендер, затем измельченные составляющие смешать между собой. Мед добавляется при перемешивании ингредиентов", - объясняет врач.

После приготовления смесь нужно выложить в чистый сосуд с плотно закрывающейся крышкой. Тара может быть керамической или стеклянной. Затем средство помещается в прохладное место. Пасту можно хранить 6 месяцев, далее она теряет свои полезные свойства.

Когда и как принимать пасту Амосова

Взрослые принимают по 1 ст. л трижды в сутки за 30 минут к основным приемам пищи. Лицам с чувствительным кишечником рекомендуют принимать витаминное средство только после еды и всего 1 ст. л. А детям школьного возраста можно принимать 1 ч. л пасти.

"Курс должен длиться 30 дней. Его продление может быть обусловлено очень ослабленным организмом после гриппа или ОРВИ. Для детей, которые за сутки принимают сокращенную порцию, курс также длится около 1 месяца. Добавка может заменить употребление традиционных сладостей. Весна и осень считаются лучшими временами года для приема пасты Амосова", - говорит Тарнавская.

Кому нельзя принимать эту витаминную смесь

"Приготовленная в домашних условиях добавка отличается отсутствием консервантов, что также указывает на безопасность ее приема для подавляющего большинства лиц всех возрастов. Предварительная консультация с семейным врачом необходима людям с сахарным диабетом. Квалифицированный врач способен индивидуально оценить риск влияния сухофруктов и меда на гипогликемический индекс", - объясняет аллерголог.

Главное противопоказание к употреблению добавки - наличие аллергических реакций на ингредиенты пасты. К этому может привести непереносимость организма даже одного из компонентов средства.

"Мед считается одной из самых аллергенных составляющих витаминного комплекса. В ряде случаев его заменяют кленовым сиропом. Ограничить употребление из-за наличия аллергенов также стоит беременным", - говорит Тарнавская.