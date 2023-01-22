Окна "плачут": какой способ борьбы с конденсатом на стекле может только навредить

В интернете есть масса рекомендаций, как бороться с излишней влажностью в помещениях, чтобы стекло не "плакало", однако не всегда они приводят к положительному результату.

При значительной разнице температуры на улице и внутри дома на окнах в квартире может появиться конденсат, и с такой проблемой часто люди сталкиваются в зимнее время.

Один из распространенных лайфхаков с использованием моющих средств на практике может вызвать появление плесени в домах, передает Express .

Речь идет о "вирусном" совете из соцсетей покрывать окна жидкостью для мытья посуды, чтобы на них не образовывался конденсат.

Однако британский эксперт по дизайну ванных комнат Эван Джонс предостерегает, что подобный способ может сделать только хуже, да к тому же затем потребует дорогостоящего ремонта.

Конденсат возникает, когда воздух внутри дома попадает на холодную поверхность оконного стекла. Когда этот насыщенный влагой теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью, он быстро остывает и выделяет влагу, которая на холодной поверхности превращается в жидкие капли. Если просто "отмахиваться" от этого, конденсат может вызвать появление плесени в доме.

Совет из TikTok с добавлением жидкости для мытья посуды на окна направлен на предотвращение образования капель воды на поверхности, что теоретически должно не допустить образования плесени в помещении. Однако это не совсем так.

Эксперт обращает внимание, что та влага, что могла бы образоваться на окнах, теперь уходит в другое место.

"Эта влага теперь будет впитываться в пористые поверхности, такие как ваши стены, потолки и оконные рамы, что может привести к появлению плесени в вашем доме. Удалить плесень со стен сложнее, чем с ПВХ. Если плесень действительно появится в ваших стенах, то ее устранение может стоить тысячи, и вы можете серьезно заболеть", - говорит Джонс.

По словам специалиста, в то время как окна будут чистыми при использовании этого лайфхака, остальная часть комнаты может "потечь".

"Если вы используете жидкость для мытья окон для предотвращения образования конденсата, вам нужно немедленно прекратить это, поскольку есть лучшие и более безопасные альтернативы, которые не нанесут вреда вашему дому или вашему здоровью", - сказал он.

Так, добавляет эксперт, один из лучших способов безопасного удаления влаги из ваших комнат - это использование осушителя.

Кроме того не стоит забывать, что для образования плесени в помещении "хорошими помощниками" являются привычки долго не проветривать помещения, редко пользоваться вытяжкой, частенько сушить влажные вещи в комнатах.