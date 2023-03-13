Вызвали подозрение заплаканные глаза: возлюбленную погибшего Да Винчи остановили, когда она ехала с его могилы

Возлюбленная погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), депутат Киевсовета Алина Михайлова сообщила, что ее остановила полиция, когда она ехала с кладбища. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили ее в употреблении алкогольных напитков.

Об этом Алина рассказала в одном из комментариев в Twitter.

Что произошло с Алиной Михайловой

"Какой это все сюр. Я еду с могилы Да Винчи. Еду сейчас ночью, так как это единственный вариант побыть вместе с ним вдвоем без других людей", - рассказала девушка.

А за заправкой Кло на Глушакова ее остановила полиция. Проверила документы и заставила ее дышать в трубку.

"Говорят дыхнуть им в лицо, бо у меня уставший вид, заплаканные глаза и я выгляжу пьяной", - объяснила Михайлова.

Она попыталась объяснить сотрудникам правоохранительных органов, почему так выглядит. Но они не стали приносить ей извинения и еще раз попросили подышать в трубку.

"Если вы думаете, что после моих объяснений, почему я так выгляжу, они извинились, принесли свои соболезнования. Не х**. Он попросил еще раз дыхнуть ему в лицо", - добавила девушка.

Номер жетона Алина не запомнила, но есть время и место, где ее остановили. А также на заправке есть камеры, которые записали, откуда машина полиции за ней поехала.

Гибель "Да Винчи"

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи", боец 67 отдельной механизированной бригады погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года.

9 марта с ним попрощались в родном селе Заднистрянское, на Прикарпатье, где живет его мама, бабушка, брат и три сестры. После - тело героя привезли в Киев, где 10 марта прошла церемония прощания на Майдане Независимости.

Дмитрий Коцюбайло и Алина Михайлова (фото: facebook.com/Дмитрий Коцюбайло)

Попрощаться с "Да Винчи" приехали президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников. Похоронили Героя Украины на Аскольдовой могиле. Именно оттуда и ехала ночью Алина Михайлова, возлюбленная "Да Винчи".