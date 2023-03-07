Погиб Дмитрий Коцюбайло - легендарный "Да Винчи". Каким он навсегда запомнился украинцам

Погиб Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" - украинский воин, первый доброволец, которому было присвоено звание Герой Украины прижизненно. С 18 лет он защищал нашу землю от российских оккупантов. Дмитрий был женихом волонтера и депутата Киевсовета Алины Михайловой.

Что известно о смерти легендарного воина

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - сказал президент.

По предварительной информации, во время одного из боев Дмитрию в шею попал обломок российского снаряда. Ранение оказалось смертельным.

Каким "Да Винчи" запомнится всем украинцам

Дмитрий родился 1 ноября 1995 в Ивано-Франковской области.

С юности ему нравилось заниматься творчеством, он работал с гранитом, с кожей и даже ковал по металлу. Проводил раскопки в местах боев Второй Мировой войны. Много времени посвящал спорту – легкая атлетика, футбол, байдарки.

Дмитрий приехал на столичный Майдан, когда ему было 18 лет. Позывной "Да Винчи" закрепился за воином, потому что до Революции Достоинства он учился в художественном лицее.

Когда же стало "горячо", парень быстро сдал экзамены, а затем сразу снова отправился в Киев и присоединился к рядам "Правого сектора".

Дмитрий Коцюбайло (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo)

С 2014 года защищал Украину на фронте. Он взял оружие в руки, когда ему едва исполнилось 18 лет. Сначала он был командиром взвода добровольцев, затем – роты добровольцев. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, после выздоровления вернулся на фронт.

Сначала 18-летнего Дмитрия назначили старшим отделение, и он руководил действиями 10 сослуживцев, многие из которых были старше его возраста. В 2015 году ему доверили руководство целой ротой.

Его называли самым талантливым молодым военным.

Коцюбайло участвовал в боях за Покровск, Карловку, Красноармейск, Пески, Савур-Могилу. Едва остался жив и не попал в окружение у Степановки.

В марте 2017 года был назначен командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, которую позже переформатировали в батальон.

В 2022 получил звание младшего лейтенанта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину воевал в составе 1 ОШБ ВСУ.

Да Винчи защищал Украину с 2014 года (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

Награды Да Винчи

В 2017 году Дмитрий получил орден "Народный герой Украины".

В 2021-м Коцюбайло был награжден орденом "Золотая Звезда" - за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Да Винчи также стал первым украинским добровольцем, которому было присвоено звание "Герой Украины" при жизни.

"Это награда каждого, кто в 2014 году взял в руки оружие и кому все это время приходилось называть себя волонтерами и кем-либо", - так сказал Да Винчи после получения своей награды.

В прошлом году он вошел в рейтинг "30 до 30: личности будущего" от Forbes.

Да Винчи защищал Украину с 2014 года (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

Яркие цитаты Дмитрия

Да Винчи считал, что о себе дали знать его корни – его прадед воевал в составе УПА. Об этом Дмитрий узнал от бабушки. В детстве он рыл во дворе окопы и обустраивал тайники. Эти навыки потом ему пригодились в военной службе.

"У меня нет колоссальных планов на будущее. Война идет. Но в моей жизни теперь по-любому все будет связано с военным делом. Многие люди, пришедшие из гражданской жизни на войну, обрели себя именно здесь", - говорил Дмитрий в интервью.

"Из нас жестоко делали солдат. На Майдане мы ходили, кто как хотел. А тут пуговица расстегнута - и ты уже отжимаешься. Доходило до того, что мы даже песни пели, когда шли в казарму". (Об обучении военного дела в центре "Десна")

Да Винчи (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

Вооруженные силы затянули. Я очень сопротивлялся. Но уж что есть, то есть. Всем подразделением "Волки Да Винчи" решили двигаться в составе ВСУ под командованием Валерия Федоровича. Одна из ключевых причин, почему мы "легализовались", – все мы верим Залужному. (Из интервью изданию "Новинарня")

Я видел много россиян дохлых. Они часто даже не забирают раненых, хотя есть возможность. Действительно, их бросают на мясо. Как командир подразделения и как человек, я не могу такое объяснить. Мы планируем целую спецоперацию, чтобы забрать нашего погибшего парня. Понимаем, что может быть жопа. Но должны его забрать, потому что мама должна похоронить своего сына. А россияне – "чмобики", их здесь утилизируют. Чем больше их здесь ложится, тем плодороднее будет наша земля. (Из интервью изданию "Новинарня")

После войны будет много работы внутри страны. Должны понимать, что нужно довести это до логического завершения. А логическое завершение может быть только тогда, когда Россия рухнет. Практика указывает, что с ними не реально договариваться. Там дело не в Путине. Они все – конченые дебилы. Украина сможет зажить, когда Российская Федерация распадется. (Из интервью изданию "Новинарня")

Я сражаюсь, защищаю страну, в общем, как нормальный мужчина, занимаюсь своей работой, а не сижу в интернете, поливая кого-то грязью. (Из интервью изданию "Новинарня")

Да Винчи (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

Если бы все мужчины в 2014 году вышли защищать Украину, то войны уже не было бы. (Из интервью изданию "Цензор.НЕТ")

Мы победим только военным путем. Мы сильная страна, которая переговорами и перемирием показывает свою слабость. Нам нужно доказывать, что нефиг лезть на украинскую землю. Испокон веков это было независимое казацкое государство. И мы должны еще раз показать всему миру: нечего посягать на нашу волю. (Из интервью изданию "Цензор.НЕТ")

Я приезжаю домой и понимаю, что на фронте каждый день кто-то погибает, у нас 5-10-20 погибших в месяц. Десятки, сотни раненых за несколько месяцев. Я представить не могу, что останусь дома, когда могу помочь стране. (Из интервью изданию УНИАН)

Я не строю далеко идущих планов на будущее. Знаю только одно - война должна закончиться нашей победой, освобождением всех оккупированных территорий, включая Крым. Мы будем идти к победе! (Из интервью газете "Экспресс")

Да Винчи с невестой Алиной (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)