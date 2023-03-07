Погиб Дмитрий Коцюбайло - легендарный "Да Винчи". Каким он навсегда запомнился украинцам
Погиб Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" - украинский воин, первый доброволец, которому было присвоено звание Герой Украины прижизненно. С 18 лет он защищал нашу землю от российских оккупантов. Дмитрий был женихом волонтера и депутата Киевсовета Алины Михайловой.
О гибели военнослужащего сообщил Владимир Зеленский президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Что известно о смерти легендарного воина
"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - сказал президент.
По предварительной информации, во время одного из боев Дмитрию в шею попал обломок российского снаряда. Ранение оказалось смертельным.
Каким "Да Винчи" запомнится всем украинцам
Дмитрий родился 1 ноября 1995 в Ивано-Франковской области.
С юности ему нравилось заниматься творчеством, он работал с гранитом, с кожей и даже ковал по металлу. Проводил раскопки в местах боев Второй Мировой войны. Много времени посвящал спорту – легкая атлетика, футбол, байдарки.
Дмитрий приехал на столичный Майдан, когда ему было 18 лет. Позывной "Да Винчи" закрепился за воином, потому что до Революции Достоинства он учился в художественном лицее.
Когда же стало "горячо", парень быстро сдал экзамены, а затем сразу снова отправился в Киев и присоединился к рядам "Правого сектора".
Дмитрий Коцюбайло (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo)
С 2014 года защищал Украину на фронте. Он взял оружие в руки, когда ему едва исполнилось 18 лет. Сначала он был командиром взвода добровольцев, затем – роты добровольцев. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, после выздоровления вернулся на фронт.
Сначала 18-летнего Дмитрия назначили старшим отделение, и он руководил действиями 10 сослуживцев, многие из которых были старше его возраста. В 2015 году ему доверили руководство целой ротой.
Его называли самым талантливым молодым военным.
Коцюбайло участвовал в боях за Покровск, Карловку, Красноармейск, Пески, Савур-Могилу. Едва остался жив и не попал в окружение у Степановки.
В марте 2017 года был назначен командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, которую позже переформатировали в батальон.
В 2022 получил звание младшего лейтенанта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину воевал в составе 1 ОШБ ВСУ.
Да Винчи защищал Украину с 2014 года (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
Награды Да Винчи
В 2017 году Дмитрий получил орден "Народный герой Украины".
В 2021-м Коцюбайло был награжден орденом "Золотая Звезда" - за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Да Винчи также стал первым украинским добровольцем, которому было присвоено звание "Герой Украины" при жизни.
"Это награда каждого, кто в 2014 году взял в руки оружие и кому все это время приходилось называть себя волонтерами и кем-либо", - так сказал Да Винчи после получения своей награды.
В прошлом году он вошел в рейтинг "30 до 30: личности будущего" от Forbes.
Да Винчи защищал Украину с 2014 года (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
Яркие цитаты Дмитрия
Да Винчи считал, что о себе дали знать его корни – его прадед воевал в составе УПА. Об этом Дмитрий узнал от бабушки. В детстве он рыл во дворе окопы и обустраивал тайники. Эти навыки потом ему пригодились в военной службе.
- "У меня нет колоссальных планов на будущее. Война идет. Но в моей жизни теперь по-любому все будет связано с военным делом. Многие люди, пришедшие из гражданской жизни на войну, обрели себя именно здесь", - говорил Дмитрий в интервью.
- "Из нас жестоко делали солдат. На Майдане мы ходили, кто как хотел. А тут пуговица расстегнута - и ты уже отжимаешься. Доходило до того, что мы даже песни пели, когда шли в казарму". (Об обучении военного дела в центре "Десна")
Да Винчи (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
- Вооруженные силы затянули. Я очень сопротивлялся. Но уж что есть, то есть. Всем подразделением "Волки Да Винчи" решили двигаться в составе ВСУ под командованием Валерия Федоровича. Одна из ключевых причин, почему мы "легализовались", – все мы верим Залужному. (Из интервью изданию "Новинарня")
- Я видел много россиян дохлых. Они часто даже не забирают раненых, хотя есть возможность. Действительно, их бросают на мясо. Как командир подразделения и как человек, я не могу такое объяснить. Мы планируем целую спецоперацию, чтобы забрать нашего погибшего парня. Понимаем, что может быть жопа. Но должны его забрать, потому что мама должна похоронить своего сына. А россияне – "чмобики", их здесь утилизируют. Чем больше их здесь ложится, тем плодороднее будет наша земля. (Из интервью изданию "Новинарня")
- После войны будет много работы внутри страны. Должны понимать, что нужно довести это до логического завершения. А логическое завершение может быть только тогда, когда Россия рухнет. Практика указывает, что с ними не реально договариваться. Там дело не в Путине. Они все – конченые дебилы. Украина сможет зажить, когда Российская Федерация распадется. (Из интервью изданию "Новинарня")
- Я сражаюсь, защищаю страну, в общем, как нормальный мужчина, занимаюсь своей работой, а не сижу в интернете, поливая кого-то грязью. (Из интервью изданию "Новинарня")
Да Винчи (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
- Если бы все мужчины в 2014 году вышли защищать Украину, то войны уже не было бы. (Из интервью изданию "Цензор.НЕТ")
- Мы победим только военным путем. Мы сильная страна, которая переговорами и перемирием показывает свою слабость. Нам нужно доказывать, что нефиг лезть на украинскую землю. Испокон веков это было независимое казацкое государство. И мы должны еще раз показать всему миру: нечего посягать на нашу волю. (Из интервью изданию "Цензор.НЕТ")
- Я приезжаю домой и понимаю, что на фронте каждый день кто-то погибает, у нас 5-10-20 погибших в месяц. Десятки, сотни раненых за несколько месяцев. Я представить не могу, что останусь дома, когда могу помочь стране. (Из интервью изданию УНИАН)
- Я не строю далеко идущих планов на будущее. Знаю только одно - война должна закончиться нашей победой, освобождением всех оккупированных территорий, включая Крым. Мы будем идти к победе! (Из интервью газете "Экспресс")
Да Винчи с невестой Алиной (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
Напомним, ранее мы писали о том, что под Бахмутом погибла военный медик Яна Рыхлицкая.