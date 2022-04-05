Вікіпедія виправила статтю про "Різанину в Бучі" на догоду Путіну: фото до та після

У російськомовній версії Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Різанина в Бучі", яка вже неодноразово піддавалася правкам на догоду путінській пропагандистській машині.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, як диктаторський режим нахабно переписує історію.
Так, за повідомленням росЗМІ, 4 квітня "Вікіпедія" заявила про отримання ще п'яти вимог про видалення статей від Роскомнагляду.
Згідно з опублікованими "Вікіпедією" повідомленнями, статті містять:
"Недостовірну суспільно значиму інформацію про проведену збройними силами Російської Федерації спеціальну військову операцію, її форму, способи ведення бойових дій, втрати Збройних сил Російської Федерації і жертви серед мирного населення".
Ось так виглядала стаття вдень 4 квітня. В ній вказується, що "Різанина в Бучі - один з епізодів російського вторгнення в Україну, воєнний злочин, ймовірно скоєний в кінці березня 2022 року в місті Буча і його околицях військовослужбовими Збройних сил Росії".
Вже ввечері 4 квітня першу частину статті кардинально змінили, написавши, що "Різанина в Бучі - подія, статус й існування котрого оспорюється сторонами російсько-української війни".
Вранці ж 5 квітня статтю знову дещо поправили, повернувши термін "воєнний злочин". Тепер Різанину в Бучі описують як "воєнний злочин у ході російського вторгнення на Україну, вчинений у березні 2022 року в місті Буча та його околицях, імовірно військовослужбовцями Збройних сил Росії".
Заголовне фото також змінили, поставивши на нього замість розбитого авто захоронення тіл українців.
Нагадаємо, що Яндекс приховує від користувачів правду про різанину в Бучі, а також про страшну ситуацію в інших містах України.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.