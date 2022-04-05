RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вікіпедія виправила статтю про "Різанину в Бучі" на догоду Путіну: фото до та після

Колаж РБК-Україна: Вікіпедія виправила статтю про "Різанину в Бучі"
Автор: Світлана Мащенко

У російськомовній версії Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Різанина в Бучі", яка вже неодноразово піддавалася правкам на догоду путінській пропагандистській машині.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як диктаторський режим нахабно переписує історію.

Так, за повідомленням росЗМІ, 4 квітня "Вікіпедія" заявила про отримання ще п'яти вимог про видалення статей від Роскомнагляду.

Згідно з опублікованими "Вікіпедією" повідомленнями, статті містять:

"Недостовірну суспільно значиму інформацію про проведену збройними силами Російської Федерації спеціальну військову операцію, її форму, способи ведення бойових дій, втрати Збройних сил Російської Федерації і жертви серед мирного населення".

Статтю "Різня в Бучі" переписали вже кілька разів

Ось так виглядала стаття вдень 4 квітня. В ній вказується, що "Різанина в Бучі - один з епізодів російського вторгнення в Україну, воєнний злочин, ймовірно скоєний в кінці березня 2022 року в місті Буча і його околицях військовослужбовими Збройних сил Росії".

Вже ввечері 4 квітня першу частину статті кардинально змінили, написавши, що "Різанина в Бучі - подія, статус й існування котрого оспорюється сторонами російсько-української війни".

Вранці ж 5 квітня статтю знову дещо поправили, повернувши термін "воєнний злочин". Тепер Різанину в Бучі описують як "воєнний злочин у ході російського вторгнення на Україну, вчинений у березні 2022 року в місті Буча та його околицях, імовірно військовослужбовцями Збройних сил Росії".

Заголовне фото також змінили, поставивши на нього замість розбитого авто захоронення тіл українців.

Нагадаємо, що Яндекс приховує від користувачів правду про різанину в Бучі, а також про страшну ситуацію в інших містах України.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВикипедияВійна Росії проти України