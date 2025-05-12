Не покупайте эти 4 продукта, если хотите дожить до 100 лет

Большинство из нас даже не подозревает, что некоторые привычные продукты могут медленно сокращать продолжительность жизни. Если мечтаете встретить столетний юбилей в добром здравии, пора пересмотреть содержимое своего холодильника и кухонных шкафов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского исследователя по долголетию Дэна Бюттнера.

Какие продукты сокращают продолжительность жизни

Переработанное мясо

Исследователь рассказал, что обработанное красное мясо, такое как ветчина, бекон, солонина и некоторые виды колбас связано с раком.

Три химические вещества, связанные с мясом - гем, нитраты и гетероциклические амины связывают с повышенным риском рака кишечника. Эти химические вещества, которые естественным образом присутствуют в мясе, добавляются во время обработки или образуются во время приготовления пищи, могут повредить клетки кишечника.

Со временем этот накопленный вред может увеличить риск рака. Уменьшение количества красного или обработанного мяса в рационе - это отличный способ уменьшить риски для здоровья. Выбор таких продуктов, как курица, индейка, яйца и растительные белки, может обеспечить разнообразный питательный профиль, контролируя при этом потребление.

Сладости

Такие продукты содержат чрезмерно рафинированного сахара.

Чрезмерное потребление сахара известно своим негативным влиянием на здоровье, потенциально приводя к увеличению веса, повышенному риску сердечных заболеваний, диабету 2 типа и проблемам с печенью.

Обращение к свежим или сухофруктам удовлетворяет тягу к сладкому и одновременно увеличивает потребление необходимых питательных веществ, таких как клетчатка, витамины и минералы. Фрукты содержат меньше калорий, чем сладкие снеки, что способствует эффективному контролю веса.

Сухофрукты могут быть лучшим выбором для тех, кто действительно любит сладкое. Поскольку они обезвожены, то содержат много питательных веществ и сахара, что делает их еще более сладкими и калорийными, чем свежие фрукты, поэтому будьте внимательны к своим порциям.

Сладкие газированные напитки

Один напиток может содержать суточную норму (или больше) добавленного сахара, что способствует ожирению, диабету 2 типа и нарушению метаболизма.

Сахар и кислоты в газированных напитках разрушают зубную эмаль, вызывая кариес. Регулярное потребление также связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и повышенным кровяным давлением.

Газированные напитки не содержат питательных веществ, а лишь калории, которые легко накапливаются в виде лишнего веса.

Продукты с высоким содержанием соли

К тому же стоит избегать соблазна перекусов с высоким содержанием соли, таких как чипсы. Чрезмерное потребление соли может привести к множеству проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, повышенный риск сердечных заболеваний и осложнений функции почек, а также инсульта.