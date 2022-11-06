Выбросьте магазинный: готовим домашний майонез за 15 минут

Состав магазинного майонеза просто поражает своим арсеналом: добавки, красители и еще куча необъяснимых химических терминов.
Очевидно, что все эти вещества вредят здоровью потребителя, а в самом майонезе они совершенно не нужны.
Как сделать домашний майонез из пяти ингредиентов - читайте ниже в материале Styler.
Для приготовления возьмите:
Для начала отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в миску. В ней мы будем взбивать соус венчиком, поэтому выбирайте достаточно большое. Чтобы емкость не скользила по поверхности, под нее можно положить свернутое полотенце.
Добавьте в смесь желтка и горчицы сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. В получившуюся массу медленно влейте подсолнечное масло, при этом постоянно взбивая.
Майонез готов!
Совет: если хотите сделать вкус соуса насыщеннее, добавьте к нему немного специй. Положите немного шафрана - у вас получится пряный, желтоватый оттенок шафрановый майонез. А если прибавите сок свеклы, то получите соус веселого розового цвета.
Напомним, что домашний майонез относится к скоропортящимся продуктам. Да, после приготовления его можно хранить в холодильнике всего в течение нескольких суток.
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