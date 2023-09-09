Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: что можно приготовить, чтобы было быстро и вкусно

Пожалуй, самой популярной кашей является гречка. Если такая крупа долго стоит в холодильнике, не стоит ее выбрасывать. В частности, из нее можно приготовить вкусные гречишники.
Рецептом поделилась фудблогерка Юлии с ником "cooking_by_yuliya" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала необходимо смешать все ингредиенты вместе. Далее кабачок или тыкву добавить для сочности.
Все нужно смешать на глаз. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить гречаники.
После этого формируем шарики и запекаем на пергаменте в духовке при температуре 200 градусов - 30 минут.
В конце тушим с любимым соусом, или просто так есть с салатом или сверху на хлеб.
Раньше мы сообщали, почему гречка получается невкусной и каких ошибок нужно избегать.
Также читайте, какую гречку нужно варить, а которую можно просто запарить.