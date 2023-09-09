Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: что можно приготовить, чтобы было быстро и вкусно

Что необходимо

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

гречка

фарш

лук

чеснок

тыква или кабачок

морковь

яйцо

манная крупа

масло

соль, перец

Способ приготовления

Сначала необходимо смешать все ингредиенты вместе. Далее кабачок или тыкву добавить для сочности.

Все нужно смешать на глаз. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить гречаники.

После этого формируем шарики и запекаем на пергаменте в духовке при температуре 200 градусов - 30 минут.

В конце тушим с любимым соусом, или просто так есть с салатом или сверху на хлеб.

Рецепт вкусных гречаников (скриншот: instagram.com/cooking_by_yuliya)