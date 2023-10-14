Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьи

Вкусные и ароматные оладьи нравятся всем. Это отличная идея для завтрака, ведь для их приготовления понадобятся макароны, оставшиеся после вчерашнего ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинара и участника МастерШефа Николая Люлько в Instagram.
Чтобы приготовить оладьи из вчерашних макарон, понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно отварить вермишель или взять оставшуюся после вчерашнего ужина. Далее мелко нарезаем зелень, творог трем на мелкую терку.
После этого вермишель смешиваем с зеленью, тертым сыром, яйцами, добавляем специи и тщательно перемешиваем ложкой до однородного состояния.
На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой тесто. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
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