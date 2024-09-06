Не выбрасывайте старые CD-диски! Вот 8 классных вещей, какие из них можно сделать

Еще лет 10 назад CD-диски были в каждой квартире, а у многих остались и сейчас. Не торопитесь их выбрасывать! Вот какие замечательные и нестандартные вещи можно из них сделать.

Абажур

Чтобы создать стильный абажур, возьмите жесткую проволоку и несколько десятков компакт-дисков. Протяните проволоку через центральное отверстие каждого диска, складывая их друг на друга. В итоге у вас получится своеобразный "бублик" из дисков.

Затем прикрепите к этой конструкции лампочку. Полученный абажур будет не только функциональным, но и декоративным элементом интерьера.

Он создаст интересные световые эффекты, отражая свет от блестящих поверхностей дисков. Такой абажур идеально подойдет для интерьеров в стиле хай-тек или лофт.

Подставка под горячее блюдо или свечу

Компакт-диски могут служить превосходной подставкой под горячие напитки или свечи. Подставка станет отличным украшением кухни и позволит вам сервировать блюда в стильной манере, сохраняя при этом поверхность стола от повреждений.

Поставьте свечу на диск зеркальной стороной вверх, и он будет отражать больше света, создавая уютную атмосферу. Это не только придаст романтике вашему вечеру, но и защитит поверхность стола от капель воска или горячих предметов.

Использование дисков таким образом также поможет избежать появления пятен или царапин на мебели.

Компакт-диски могут служить превосходной подставкой под горячие напитки (фото: Decoist.com)

Мыльница

Для создания оригинальной мыльницы из старого компакта вам понадобится немного терпения и пламени свечи. Разогрейте диск над пламенем, чтобы его поверхность покрылась маленькими пузырьками, а сам диск стал мягким и гибким.

Аккуратно загните края диска вниз, формируя небольшую чашку. После охлаждения переверните диск, и ваша перламутровая мыльница готова. Она не только будет служить практической вещью, но и придаст вашей ванной комнате особый шарм.

Футуристическая штора

Для создания необычной шторы компакт-дисков вам понадобятся диски и канцелярские скрепки. Сделайте небольшие отверстия в каждом диске с помощью нагретой скрепки и соедините между собой диски.

Повторяйте процедуру, пока не получите штору нужного размера. Размер шторы зависит только от количества дисков и терпения. Такая штора станет ярким акцентом в интерьере, придав ему оригинальность и футуристический стиль. Ее блестящая поверхность будет отражать свет, создавая уникальные световые эффекты.

А еще диски можно разрисовать (фото: Decoist.com)

Скребок для снега

Компакт-диск может стать отличным инструментом для очистки снега из лобового стекла вашего автомобиля. Пластик диска достаточно мягкий, чтобы не повредить стекло, но достаточно прочный, чтобы счищать снег.

Вы можете использовать как целый диск, так и его половинки для очистки стекла. После использования компакт-диск можно легко хранить в нише водительской двери, поскольку он не занимает много места. Такой скребок станет вашим незаменимым помощником в зимний период.

Сделать себя заметным на дороге

Чтобы было легче заметить в темное время суток, прикрепите компакт-диск к своему велосипеду, рюкзаку или одежде. Диск будет отражать свет, делая вас более заметным для водителей и пешеходов. Это особенно важно, если вы часто ездите на велосипеде ночью.

Даже так диски могут стать красивой иллюминацией (фото: themountaincourier.com)

Указатели на дачной дороге

Используйте старые компакт-диски в качестве световозвращателя на дачной дороге. Прикрепите диски на уровне фар к деревьям и кустам вдоль дороги, ведущей к вашему дому. Это поможет вам и вашим гостям легче ориентироваться на местности в темное время суток.

Такие световозвращатели также могут обозначать опасные участки дороги, такие как ямы или крутые повороты. Это простой и эффективный способ повысить безопасность на дороге и сделать вашу дачу более заметной для гостей.

Не дать себя застукать

На работе компакт-диск может стать вашим союзником, если вы сидите спиной к двери и хотите избежать неожиданных визитов руководства.

Используйте диск в качестве зеркала заднего вида, разместив его на столе под нужным углом. Он отразит все, что происходит за вашей спиной, и даст вам время переключить внимание или скрыть то, чем вы заняты.