Не выбрасывайте скорлупу от яиц. Вот гениальные способы ее использования дома

Всем известна пищевая ценность яиц. Они очень богаты кальцием и являются ингредиентом многих блюд. Не спешите выбрасывать скорлупу от них, она может вам очень пригодится.

В следующий раз, когда вы будете разбивать несколько яиц, чтобы приготовить омлет или торт, вы дважды подумаете, прежде чем выбрасывать скорлупу. Вы можете использовать его по-разному.

Яичную скорлупу можно использовать для удобрения сада

Хотя поначалу это может показаться удивительным, яичная скорлупа может очень помочь вам в уходе за садом. Для этого дайте скорлупе высохнуть в миске, прежде чем раздавить ее и превратить в мелкие кусочки. Весной вы можете положить ее в почву вашего сада, чтобы обеспечить кислотность и кальций, основные элементы для удобрения почвы.

Прочистить раковину

Небольшой горсти будет достаточно, чтобы прочистить трубы. Для этого раздавите 8-10 яичных скорлуп в ступке, чтобы они превратились в порошок. Добавьте стакан белого уксуса и еще один стакан горячей воды. Вылейте все в слив раковины и оставьте на 1-2 часа, прежде чем залить кипятком, на этот раз, чтобы промыть трубу.

Улучшить вкус кофе

Если вы хотите уменьшить горечь кофе, вы можете использовать этот прием. Действительно, яичная скорлупа может подсластить этот утренний напиток и, следовательно, сделать его более вкусным. Для этого смешайте кусочки яичной скорлупы с кофейной гущей, а затем процедите как обычно.

Маски для лица

Питать кожу лица можно с помощью яичной скорлупы. Для этого все, что вам нужно, это одна яичная скорлупа. Превратите ее в мелкий порошок и добавьте в яичный белок, который потом взбейте. Нанесите полученную смесь на лицо, дайте ей высохнуть, а затем смойте холодной водой. Ваша кожа засияет молодостью!

Удобрение помидоров



Как упоминалось ранее, яичная скорлупа богата кальцием. Этот минерал необходим томатам для хорошего роста. Для этого просто добавьте при посадке половинку яичной скорлупы и засыпьте ее небольшим количеством грунта перед тем, как посадить в нее помидоры.