Не выбрасывайте картофельные шкурки! 5 вариантов использования в быту, которые вам понравятся

Картофельные шкурки обычно выбрасываются, но они могут быть чрезвычайно полезными в быту, садоводстве и даже для ухода за собой. Как они могут вам помочь в различных ситуациях?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких оригинальных способах использования этого обычного бытового отхода, который может пригодиться в разных сферах.
Картофельные шкурки богаты полезными элементами, такими как крахмал и витамины, способствующие росту растений. Для приготовления удобрения достаточно замочить кожуру в воде на сутки, а затем использовать этот раствор для полива комнатных или садовых растений. Такая естественная подкормка улучшает здоровье растений и их развитие.
Кроме того, этот метод является экологически чистым и дешевым способом ухода за растениями. Он помогает уменьшить использование химических удобрений, которые вредны для окружающей среды.
Картофельные очистки содержат антиоксиданты и витамины, которые полезны для кожи. Использовать их можно для изготовления скрабов, которые естественным способом очищают и освежают кожу.
Свежие очистки применяют для массажа тела, что помогает избавиться от мертвых клеток кожи. Такое натуральное косметическое средство не содержит химических добавок и подходит для чувствительной кожи. Витамины и минералы, содержащиеся в кожуре, увлажняют кожу, придавая ей здоровый вид.
Высушенные картофельные шкурки можно превратить во вкусную и пикантную приправу. Для этого их нужно измельчить и добавлять в супы, запеканки, блюда из мяса или выпечки.
Они придают пище неповторимый вкус и аромат. Этот метод позволяет не только добавить новые оттенки вкуса, но и сэкономить на приправах. При этом такое дополнение к пище является натуральным и полезным.
Сырые картофельные шкурки эффективно используются для полировки металлических изделий, таких как латунь и медь. Их стоит просто натереть на поверхность, требующую очистки, и затем вытереть сухой тряпкой.
Этот метод естественный и не требует использования агрессивных химических веществ. Он также позволяет быстро вернуть блеск изделиям, потемневшим или испортившимся от времени. Полировка картофельными шкурками является безопасным и эффективным способом ухода за металлом.
Еще один оригинальный способ использования картофельных шкурок - это отбеливание белья. Для этого нужно отварить кожуру и использовать полученную воду во время стирки белого белья. Такая процедура помогает вернуть белью яркость и свежесть.
Кроме того, этот метод является более мягким, чем использование химических отбеливателей. Вода из картофельных очисток также обладает антибактериальными свойствами, что положительно влияет на чистоту белья.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Spruce.