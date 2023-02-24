Не выбрасывайте банановую кожуру! Она сотворит чудо для сада и тела

Почему не нужно выбрасывать банановую кожуру?

Банановая кожура - это биоразлагаемые отходы, которые можно использовать в качестве компоста, в качестве удобрения для вашего сада, во многих других целях дома или даже улучшить красоту вашего тела.

Как использовать банановую кожуру в вашем саду?

Шкурка от банана - это натуральное удобрение для ваших растений и огорода. Все очень просто: банановой кожуры будет достаточно, чтобы способствовать их росту.

Используйте кончик банана в качестве удобрения. После того, как бананы съедены, оставьте концы кожуры, называемые черенками. Высушите их прямо на солнце.

Волокна стебля банана будут использоваться в качестве удобрения для обеспечения здорового и энергичного роста ваших растений. Просто положите по кусочку в каждое растение, затем сбрызните водой. Повторяйте процедуру два раза в месяц. Вы увидите потрясающий результат на своих растениях.

Так что же делать с другой частью банановой кожуры? Она также послужит удобрением для ваших растений.

Залейте 4-5 банановых корок литром воды.

Оставьте настаиваться на несколько дней.

Отфильтруйте смесь.

Разведите в 5 объемах пресной воды.

Храните в бутылке и используйте жидкость для полива растений раз в месяц.

Банановая кожура и польза для кожи

Богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, банановая кожура может уменьшить пигментацию, улучшить текстуру кожи и уменьшить воспаление. Кроме того, она глубоко увлажняет и питает кожу, уменьшает морщины на лице и шее. Чтобы воспользоваться его преимуществами, все, что вам нужно сделать, это: