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Не выбрасывайте банановую кожуру! Она сотворит чудо для сада и тела

Фото: Зачем оставлять кожуру от бананов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бананы - это питательные и полезные фрукты, любимые многими. Но мало кто знает, что шкурку от этих плодов лучше не выбрасывать. Она пригодится вам для многих полезных дел.

В издании Sante Plus рассказали о хитростях, которые помогут насладиться преимуществом банановой кожуры.

Почему не нужно выбрасывать банановую кожуру?

Банановая кожура - это биоразлагаемые отходы, которые можно использовать в качестве компоста, в качестве удобрения для вашего сада, во многих других целях дома или даже улучшить красоту вашего тела.

Как использовать банановую кожуру в вашем саду?

Шкурка от банана - это натуральное удобрение для ваших растений и огорода. Все очень просто: банановой кожуры будет достаточно, чтобы способствовать их росту.

Используйте кончик банана в качестве удобрения. После того, как бананы съедены, оставьте концы кожуры, называемые черенками. Высушите их прямо на солнце.

Волокна стебля банана будут использоваться в качестве удобрения для обеспечения здорового и энергичного роста ваших растений. Просто положите по кусочку в каждое растение, затем сбрызните водой. Повторяйте процедуру два раза в месяц. Вы увидите потрясающий результат на своих растениях.

Так что же делать с другой частью банановой кожуры? Она также послужит удобрением для ваших растений.

  • Залейте 4-5 банановых корок литром воды.
  • Оставьте настаиваться на несколько дней.
  • Отфильтруйте смесь.
  • Разведите в 5 объемах пресной воды.
  • Храните в бутылке и используйте жидкость для полива растений раз в месяц.

Банановая кожура и польза для кожи

Богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, банановая кожура может уменьшить пигментацию, улучшить текстуру кожи и уменьшить воспаление. Кроме того, она глубоко увлажняет и питает кожу, уменьшает морщины на лице и шее. Чтобы воспользоваться его преимуществами, все, что вам нужно сделать, это:

  • Очистите и умойте лицо
  • С банана срежьте кусочек кожуры;
  • Используйте внутреннюю часть шкурки, чтобы аккуратно потереть лицо и шею;
  • Оставьте сохнуть на пятнадцать минут, затем смойте лицо теплой водой.

Читайте также, какие бананы полезны для здоровья - желтые или зеленые.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день есть бананы.

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