До выхода последнего фильма с легендой: вспоминаем лучшие 5 ролей Майкла Кейна

Анна и ее сестры (1986)

Майкл Кейн был номинирован на Оскар шесть раз, но свою первую статуэтку за Лучшую мужскую роль второго плана он получил в 1986 году за перформанс в фильме Анна и ее сестры. Признанная критиками комедийная драма режиссера Вуди Аллена исследует сложные отношения в неблагополучной нью-йоркской семье.

Майкл Кейн сыграл роль Эллиота - конфликтного и харизматичного мужчины, борющегося с кризисом среднего возраста, изменой и собственной смертностью. Его тонкая, но мощная игра позволяет зрителям сопереживать герою, несмотря на его сомнительные поступки. Способность Кейна сочетать уязвимость с очарованием и остроумием создает многомерного персонажа, увлекающего зрителей от начала до конца.

"Я взялся за эту роль, чтобы получить комедийный опыт, чтобы люди знали, что я также могу играть и в жанре комедии. То, что Вуди выбрал меня на роль, сделало меня респектабельным комедийным актером", - сказал Кейн в интервью журналу Арена в 1988 году.

Даже спустя 26 лет после премьеры ленты журнал The Guardian описал перформанс Кейна как "настолько пылкий, настолько болезненно преданный, что с годами он только набирает силу и трогательную искренность".

Правила сидрового дома (1999)

Свою вторую статуэтку "Оскар", равно за роль второго плана, Кейн получил в 1999 году за игру в фильме "Правила сидрового дома". Фильм отображает дебаты в защиту права на аборт из-за персонажа Кейна доктора Ларча. Он помогает женщинам делать аборты вопреки закону.

Лента основана на одноименном романе Джона Ирвинга. Интересно, что Кейн прочитал книгу уже после того, как получил сценарий, и просто не мог поверить в то, что авторы фильма смогли адаптировать 600 страниц для экрана.

"Я читал книгу и говорил себе: "Не может быть, чтобы из этого вышел сценарий!" Но я знал, что может, потому что он лежал у меня на столе, к тому же я уже пообещал, что сделаю этот проклятый фильм", - упоминал актер в одном из своих интервью.

Кстати, Джон Ирвинг - автор первоисточника - также выступил и сценаристом фильма, объяснив, что "как автор романа, я мог быть гораздо более радикальным к своей работе, чем дружелюбный сценарист, любящий книгу и желающий быть верным ей во всем". Ирвинг также выиграл "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму.

Кроме золотой статуэтки, роль доктора Ларча также принесла Кейну премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана, а также номинации на "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Воспитание Риты (1983)

А вот за свою игру в фильме "Воспитание Риты" Кейн получил награду BAFTA и Золотой глобус за лучшую мужскую роль в 1983 году. На этот раз актер предстал перед зрителем в роли профессора Брайанта, который испытывает проблемы с алкоголем из-за развода с женой. Однако, несмотря на свои личные проблемы, доктор Брайант принимается помогать женщине Рите реализовать ее академический потенциал.

Эта экранизация пьесы Вилли Рассела стала настоящим хитом в Великобритании и сделала звездой исполнительницу главной роли Джули Уолтерс, а также подтвердила переход Кейна к более драматическим серьезным ролям.

Сама Уолтерс позже упоминала, что на роль Брайанта рассматривали многих актеров, но в конце концов избрали Кейна.

"Тебе очень повезло, что это Майкл", – сказала ей тогда жена Кейна.

"Она имела в виду других людей такого типа, которые также были звездами, но не были такими простыми людьми. Но Майкл был великолепен, так щедр ко мне", - пояснила актриса.

Юность (2015)

В драматическом фильме оскароносного итальянского режиссера Паоло Соррентино (создателя сериалов "Молодой папа" и "Новый папа") Майкл Кейн играет бывшего директора Венецианского симфонического оркестра Балингера. Вместе со своим другом – старым режиссером в исполнении Гарви Кейтеля, герой Кейна оглядывается на то, что он сделал за свои годы. А локация швейцарских Альп дарит зрителю большое количество эстетических пейзажей.

"Юность" - это одна из лучших работ Кейна за последние 10-20 лет (и Кейтеля, также не уступающего ему в мастерстве). У фильма есть горько-сладкое настроение, а его история колеблется от смешной до драматической. Актерская игра Кейна глубоко отражает название фильма, иронически указывающего на то, что нужно идти до конца – и размышления над упущенными возможностями на этом пути.

"Потайку я считаю, что это лучшее, что я когда-либо делал. Это был самый сложный вызов, и критерием этого является то, что я сделал так, чтобы это выглядело легче", - признался Кейн в одном из своих интервью.

Человек, который хотел стать королем (1975)

Одна из самых выдающихся черт фильма "Человек, желавший стать королем2, адаптации одноименной повести Редьярда Киплинга, это его фантастический актерский состав: трех главных героев играют Шон Коннери, Майкл Кейн и Кристофер Пламмер. Лента считается одним из лучших фильмов легендарного Джона.

События разворачиваются в 1880-х годах и рассказывают о двух британских солдатах, отправляющихся на землю Кафиристана, и пытаются утвердиться в роли правителей после того, как одного из них принимают за бога. Это зрелищный и увлекательный фильм, критикующий британский колониализм, но не лишенный юмора, что делает его классическим фильмом 1970-х годов, который стоит посмотреть всем, кто любит Макйла Кейна или приключенческие фильмы в целом.

Как отмечает журнал Empire, "можно утверждать, что это самая лучшая игра актеров в их карьере". Даже если это не самый лучший фильм в карьере Майкла Кейна, это точно один из его лучших перформансов.

"Бэтмен: Начало" и сотрудничество с Ноланом

Известный своими запутанными сюжетами и эпическими визуальными решениями режиссер Кристофер Нолан сотрудничал с Майклом Кейном много раз. В их совместном творчестве восемь полнометражных картин и они считаются одним из самых крепких режиссерско-актерских дуэтов последнего времени, поскольку большинство их работ были одобрены как критиками, так и зрителями.

Они начали свое сотрудничество в 2005 году с очень популярного фильма Нолана "Бэтмен: Начало", где Кейн сыграл роль верного дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниворта. С тех пор пара продолжает постоянно сотрудничать, причем Нолан предлагает Кейну в большинстве своем небольшие роли в каждом отдельном проекте, который он снимал после успеха "Бэтмена: Начало". От инженера сцены в фильме "Престиж", который помогает разрабатывать фокусы для двух враждующих фокусников, играющих Хью Джекман и Кристиан Бейл, до эпизодического камео в ленте "Тенет". Однако, даже когда у его персонажа и не так уж много экранного времени, Кейну все равно удается запомниться, а в каждом новом проекте Нолан фанаты ждут появления звездного актера.

Впрочем, еще в 2005 году, когда Нолан только брался за перезапуск франшизы, режиссеру пришлось поработать, чтобы уговорить актера, которого он хотел видеть в этой роли.

В интервью журналу Variety Кейн рассказал, как Нолан убедил его сыграть Альфреда, потому что пообещал культовому актеру, что это не будет неблагодарная роль. Кейн рассказал, что все началось со простого звонка в дверь его загородного дома. На пороге стоял не кто иной, как Нолан, который, по словам Кейна, "стоял со сценарием в руке и сказал, что он режиссер".

"Он спросил: "Могу я зайти?" И сказал мне: "Я хочу, чтобы ты сыграл дворецкого в "Бэтмене"". Я ответил: "Дворецкого? Что я буду говорить: "Ужин подан?". Он ответил: "Нет, он был крестным отцом Бэтмена, а это гораздо более важная роль. Это первое, что могу вспомнить о Кристофере Нолане", - говорил Кейн.

Подытоживая свою роль Альфреда, Кейн сказал в интервью, что играть этого персонажа в фильмах было "совершенно фантастически".

Что известно о фильме "Великий беглец"

Эта основанная на реальных событиях лента рассказывает о ветеране, который тайно покидает дом престарелых, чтобы посетить годовщину дня высадки союзников во Франции.

Но тихо убежать не удается: исчезновение мужчины влечет за собой настоящий переполох в его родном городке, а сам он попадает в заголовки газет, привлекая к себе внимание всего мира.

Напомним, что Кейн известен своим кокни-акцентом (характерным диалектом английского языка, которым говорит преимущественно рабочий класс, за что Кейну часто пророчили провал в карьере) он снялся в более чем 160 фильмах за восемь десятилетий карьеры, является одним из двух актеров (второй Джек Николсон), номинированный на премию "Оскар" в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах и считается иконой британского кинематографа.

"Великий беглец" - последний фильм знаменитого актера перед выходом на пенсию: 90-летний он подтвердил в недавнем интервью The Telegraf, принявшем решение завершить карьеру.