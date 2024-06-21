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Выходные подарят огромную радость этим знакам Зодиака. Карты Таро сулят им перемены

Пятница 21 июня 2024 06:29
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Выходные подарят огромную радость этим знакам Зодиака. Карты Таро сулят им перемены У каких знаков Зодиака изменится жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже на выходных представители четырех знаков Зодиака получат повод для огромной радости. Им очень повезет, ведь карты Таро обещают невероятные перемены. Жизнь превратится в сказку.

Каким знакам Зодиака стоит готовиться к судьбоносным событиям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Козерог

К выходным вы сможете провести время так, как хочется именно вам. Судьба решила вас осчастливить, принимайте все перемены с радостью и благодарностью. Карты Таро указывают на то, что вас ждут очень веселые события.

Близнецы

Конец недели подарит вам шанс восстановить отношения с человеком, который очень многое для вас значил. Впустите в свою жизнь того, кто был центром вашего мира. Отпустите обиды и заройте топор войны, это кардинально изменит вашу жизнь.

Рыбы

Карты Таро указывают на то, что вы сможете найти свое счастье. Однако для этого нужно полностью довериться судьбе и быть на 100% честным человеком. Лукавство не поможет вам добиться успехов, а вот правда станет вашим счастливым билетом.

Скорпион

На выходных вы поймете, что готовы двигаться вперед и покорять этот мир. Более того, вы сможете зарядить позитивом всех вокруг, люди начнут к вам тянуться. Верьте в себя, карты Таро сулят вам немало перемен к лучшему.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что первое летнее Полнолуние готовит сюрприз для 4 знаков Зодиака.

Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на 21 июня.

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