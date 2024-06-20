Козероги найдут любовь, а Овны потеряют деньги: что сулит Таро-гороскоп на 21 июня

В пятницу у представителей некоторых знаков Зодиака могут начаться перемены во всех сферах жизни. У кого-то они будут позитивными, а кому-то придется бороться с неприятностями.

Что сулит ежедневный Таро-гороскоп для других знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". А это значит, то в пятницу вас могут огорчить финансовые проблемы. Потеря денег будет неприятной, но постарайтесь сильно на этом не зацикливаться.

Телец

Вам выпала карта "Двойка Мечей". Не стоит менять свой привычный ритм жизни ради обстоятельств, в которые вас пытаются втянуть против вашей воли. Поступайте так, как хочется именно вам.

Близнецы

Ваша карта на пятницу - "Четверка Мечей". Уделите время своим хобби. Позвольте себе немного отдохнуть и не переживать из-за пустяков. Вам нужно замедлить темп.

Рак

Вам выпала карта "Десятка Кубков". Не забывайте о своих мечтах. Подумайте, ради чего вы так сильно стараетесь, и не опускайте руки. День будет непростым, но вы точно получите повод для радости.

Лев

Ваша карта Таро на 21 июня - "Восьмерка Мечей". В какой-то момент вам покажется, что все перемены не привели к желаемому результату. Однако не торопитесь разочаровываться. Верьте в то, чему посвятили так много времени, все это не напрасно.

Дева

Вам выпала карта "Королева Мечей". Помните о том, что некоторые люди могут быть нечестными. Не верьте всем на слово, проверяйте новую информацию и будьте осторожны с теми, кто попытается узнать ваши секреты.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Солнце". Вы не всегда будете приятно удивлены новостями, некоторые из них могут огорчать. И если вы узнаете о чем-то плохом, дайте себе время. Это нужно прожить, "переварить" и принять.

Скорпион

Вам выпала карта "Суд". Не спешите, в этот день вам стоит внимательно смотреть по сторонам, следить за своими вещами и отказаться от авантюр. Только так вы убережете себя от ненужных рисков.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Мечей". Сжигайте мосты и прощайтесь с прошлым. Не позволяйте воспоминаниям затмить настоящее. Вскоре вас ждет огромное счастье.

Козерог

Вам выпала карта "Восьмерка Пентаклей". Не стоит слишком отдаваться карьере, оставьте силы для любви и романтики. Уже в пятницу вы можете встретить свою вторую половинку.

Водолей

Ваша карта на 21 июня - Туз Жезлов. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Скорее всего, вы о чем-то догадываетесь, но боитесь себе в этом признаться. Пришло время осмелиться и действовать.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Пентаклей". Вам нужно трезво оценить свою жизнь и понять, всем ли вы довольны. Скорее всего, некоторые аспекты нуждаются в срочной перезагрузке.