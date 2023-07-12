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Выход всегда есть. Как открыть дверь авто, если забыли ключи в салоне

Что делать, если вы забыли ключи в машине (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Иногда происходит такая досадная ситуация, что водитель в спешке по делам забывает ключи в своем авто. Однако паниковать не стоит, есть действенные способы как открыть машину и без ключа.

О способах открыть авто без ключа - читайте в материале Styler.

Шнурки от кроссовок

Эта часть обуви, скорее всего, будет под рукой. Метод подойдет только для тех автомобилей, у которых замок выступает вверх со стороны салона.

Сначала возьмите шнурок и где-нибудь посередине свяжите петлю, которую потом можно будет затянуть. Теперь подойдите к двери и задвиньте шнурок через верхний угол за дверь.

Чтобы он оказался внутри машины, шнурок протягивайте постепенно, совершая движения вперед-назад. Когда он будет внутри автомобиля, накиньте петлю на кнопку блокировки, затяните и поднимите ее вверх.

Полоска из пластика

Отлично, если под рукой есть подобная вещь. Возьмите кусок мягкого пластика, отодвиньте верхнюю часть двери и продвиньте пластиковую ленту в машину. Далее попытайтесь задеть кнопку блокировки двери и потянуть ее вверх.

Теннисный мяч

Ключ от другого автомобиля

Этот способ маловероятен, однако попробовать следует. Возможно и вам посчастливиться открыть дверь с помощью ключа от другого автомобиля. На самом деле случаи, когда автомобиль удалось открыть ключом от машины другой модели - не редкость.

Раньше мы писали о том, какие ошибки быстро испортят коробку передач вашего авто.

Также читайте, почему после поездки не следует сразу глушить двигатель машины.

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