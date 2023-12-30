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Выход есть! Как скачать приложение на Android без Google Play

Телефоны на Android имеют свои преимущества (фото: androidauthority.com)
Автор: Ирина Костенко

Операционная система Android позволяет загружать приложения и программы вне специализированного магазина Google Play. Хотя пользователям следует помнить, что это может быть рискованно и опасно для гаджетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему "сторонняя" загрузка опасна и как лучше обойти риски при поиске необходимой программы вне Google Play.

При подготовке материала были использованы следующие источники: AirDroid, Android Police.

Опасности для пользователей

Google Play - официальный магазин, позволяющий владельцам устройств с мобильной операционной системой Android загружать бесплатно или покупать различные приложения, книги, фильмы и музыку.

Основным преимуществом Google Play является качество и надежность, ведь все представленные там "товары" проходят специальную проверку на предмет наличия вирусов, вредоносного программного обеспечения или любых других опасностей, которые могут сломать ваш гаджет или украсть персональные данные.

Именно поэтому загружать какие-либо приложения или программы вне Google Play и без дополнительной проверки - довольно рискованно.

Загрузка вне Google Play

Если вам крайне необходимо загрузить приложение, а воспользоваться Google Play по какой-либо причине нельзя, эксперты советуют несколько других вариантов.

Воспользоваться APK-файлами приложений с официального сайта компании-разработчика или другого надежного сайта (например, APKMirror). Для этого нужно зайти на сайт через мобильный браузер, найти нужное приложение, нажать на загрузку (Download APK) и подтвердить свое действие (согласиться с тем, что неавторизованные Google приложения могут причинить вред вашему устройству).

Воспользоваться альтернативными каталогами приложений для Android от сторонних проверенных разработчиков (Samsung Galaxy Store, F-Droid, Aurora Store и т.д.).

Что нужно знать про APK-файлы

APK (Android Package) - формат архивных файлов-приложений для системы Android.

Каждое приложение для Android собрано и "упаковано" в один такой zip-архив. Он включает в себя весь программный код, ресурсы приложения, сертификат и т.п.

Файл приложения может иметь любое имя, но расширение должно быть .apk.

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