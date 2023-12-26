"Блокирует" смартфон и крадет данные. Как уберечься от нового коварного вируса на Android

В начале 2023 года серьезной угрозой для пользователей Android стал троян Chameleon Banking. В настоящее время появилась новая версия вредоносного программного обеспечения, которая "научилась" выключать сканер отпечатков пальцев на Android, чтобы воровать персональные данные.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ThreatFabric, SiliconANGLE.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о вирусе Chameleon и как уберечься от троянской программы.

Главное о Chameleon Banking

В январе 2023 года троян Chameleon Banking начал проникновение в экосистему Android, сосредотачиваясь на пользователях в Польше и Австралии.

Это вредоносное программное обеспечение использовало различные методы распространения (предпочитая маскировку под легальные программы) и демонстрировало высокую адаптивность.

Банковский троян продемонстрировал высокую способность манипулировать устройством пользователя, выполняя действия от имени жертвы и захватывая аккаунт или гаджет в целом.

Возможности Chameleon Banking (инфографика: threatfabric.com)

Обновленный вирус Chameleon

Обновленная версия вируса Chameleon для Android распространяется через сервис Zombinder - набор приложений, выдающих себя за популярный браузер Google Chrome.

Эксперты из компании ThreatFabric, специализирующейся на исследованиях и анализе мобильной безопасности, установили, что Zombinder буквально "приклеивает" вредоносное ПО к обычным приложениям для Android.

После того как пользователи загружают выбранное приложение (не подозревая, что заразили смартфон), их просят изменить настройки доступности на фейковой HTML-странице (похожей на раздел с настройками).

Это позволяет трояну изменить блокировку телефона с биометрического на PIN-код (отключить сканер отпечатков пальцев).

При попытке разблокировать смартфон с помощью отпечатка, аппарат выдает ошибку и предлагает пользователю ввести цифровой пароль.

После разблокировки гаджета таким методом вредоносная программа получает практически полный доступ к телефону и персональным данным пользователя (включая пароли).

Chameleon отключает сканер отпечатков пальцев (инфографика: threatfabric.com)

Как уберечься от трояна

По словам экспертов, новый вирус Chameleon "работает" на смартфонах с Android 13 и более ранними версиями операционной системы.

При этом он расширил свою "географию". Целевыми регионами вредоносного программного обеспечения некоторые считают Великобританию и Италию.

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