Выгул собак в Украине: с какого возраста можно гулять и какой штраф за игнорирование правил

Выгуливать домашних животных в Украине человек может с определенного возраста. Важно помнить, что домашние любимцы - не игрушка или развлечение, а большая ответственность. Поэтому существуют определенные правила, которые нужно соблюдать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, за что должен отвечать владелец животного во время выгула.

Чего нужно придерживаться

В Украине действуют специальные правила содержания, а также выгула собак.

Патрульная Анастасия Туревич напомнила об основных из них. Речь идет о:

выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста

лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда

для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода собаки включена в перечень опасных, утвержденного Кабмином)

обязательно наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками (идентификационный жетон)

во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра

запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Патрульная Анастасия Туревич и ее собака Сэм (фото: t.me/volynpatrol)

Важные запреты

Запрещается выгуливать потенциально опасных пород следующим гражданам:

не имеющие свидетельства о прохождении специального обучения

что несовершеннолетние

Владелец собак, породы которых признаны потенциально опасными, обязан обязательно пройти процедуру регистрации и электронной идентификации животного.

Запрещается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных), объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территорию детских и спортивных площадок и производить их выгул на территории этих заведений.

Разрешается выгуливать собак на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома.

Площадь зоны для выгула животных не должна быть менее 30 процентов маршрутов, расположенных на территориях парков и скверов.

Также в качестве зон для выгула животных считаются зоны отчуждения вдоль дорог и под линиями электропередач, пустыри, леса, лесопосадки, малопосещаемые территории.

Ответственность владельцев собак

За нарушение правил граждане несут ответственность.

В частности, согласно ч. 1 ст. 154 КУоАП, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 170 грн до 340 грн.

Если причинен вред здоровью людей, то предусмотрена ответственность в виде

наложение штрафа на граждан от 1700 грн до 3400 грн.