Девушка, у которой 999 братьев и сестер, влюбилась. Но романтика превратилась в настоящий ужас

Голландский музыкант и блогер Джонатан Мейер стал известен на весь мир благодаря своему донорству спермы. Он путешествовал по миру и делился с банками спермы своим материалом, чтобы как можно больше женщин стали матерями. Однако у некоторых из его детей были неприятности.

Что случилось с детьми донора-рекордсмена и как ему удалось стать отцом такого количества детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Отец тысячи детей

Джонатана Мейера называют серийным донором спермы. Он активно совершает пожертвования в клиниках бесплодия по всему миру. Для того чтобы обойти определенные законы, он пытается сдавать сперму в разных странах и городах.

Известно, что его 80 детей живут в Германии, 35 в Бельгии, четыре ребенка в Аргентине и 375 детей в Нидерландах.

И хотя гражданский суд в Гааге постановил, что Мейер не имеет права сдавать больше свою сперму и при попытке это сделать, он получит штраф в 85 000 фунтов стерлингов, музыкант продолжает это делать.

В ходе судебного процесса было доказано, что Мейер стал отцом не менее 550 детей в 13 клиниках мира. Также стало известно, что он использовал отдельные вебсайты для пожертвований (донорства) и социальные сети, чтобы обращаться к людям, которые хотели забеременеть.

Женщины, забеременевшие и родившие детей от Мейера, создали онлайн-группу поддержки. Кроме того, что они хотели, чтобы братья и сестры имели возможность общаться друг с другом, они еще хотели защитить их от случайного инцеста.

Впоследствии СМИ узнали, что, несмотря на запрет суда, Мейер продолжает свое дело и теперь предлагает свою сперму только тем женщинам, которые уже имеют от него ребенка и хотят еще одного. С некоторыми женщинами он поддерживает контакт.

На вопрос, для чего он это делает, Мейер ответил, что хочет сделать что-нибудь значимое со своей жизнью.

Джонатан Мейер. Фото: Facebook / Jonathan Jacob Meijer Vlogs

Какая неприятность произошла с его детьми

Недавно вышел документальный фильм Netflix "Мужчина из 1000 детей", где очень подробно рассказывается история Джонатана Мейера. Сейчас он подозревается, что стал донором для 1000 детей. В фильме есть многочисленные свидетельства женщин, увлеченных манипуляциями музыканта и родивших от него потомков.

Большинство из них рассказывает, что Мейер говорил, что его сперма даст потомство только 5 женщинам, но на самом деле эта цифра уже давно перевалила за 550 и уверенно приближается к 1000 оплодотворениям.

42-летний блоггер жалуется, что стал жертвой несправедливой критики, настаивая, что нет "совершенно ничего плохого", чтобы стать отцом сотен детей. И что фильм имеет не только обманчивое название, но еще там всего 5 недовольных матерей, при этом стоило бы пообщаться с 225 семьями, которым он помог.

Мама одной из дочерей Мейера рассказала об ужасной истории, которая произошла в ее семье. Николетт забеременела, используя сперму голландского музыканта, не зная о его желании иметь так много детей.

Впоследствии стало известно, что таких, как она, очень много. Она связалась с некоторыми родителями и уже тогда осознала масштабы его одержимости донорством спермы. И еще большим ужасом стало случившееся с ее дочерью.

"Мы организовали день братьев и сестер, а потом это стало очень реальным. Моя дочь знает многих своих братьев. И случилось ужасное - один ей очень понравился. У них одинаковые интересы, у них тот же юмор, у них одинаковые маленькие глупые черты… поэтому они действительно связаны. Моя дочь сказала: "Он очень мне нравится", а я ответила: "Это не вариант, он твой брат", - рассказала Николетт.

Девочка, которая на тот момент была 11 лет, настояла и сказала шокированной маме: "Но он мне очень нравится, возможно, я в него влюблена".

Родители обращались к Джонатану Мейеру с требованием сказать, сколько же на самом деле у него детей. Всем он соответствовал разные цифры - от 25 до 200. Но настоящая цифра намного выше, потому что он путешествовал по всему миру - от Мексики до России. И в каждой стране сделал максимально разрешенное количество донаций спермы.

"Многие мамы спорили с ним и просили его прекратить, но он просто не слушал. В одной из программ он сказал, что тем, кто хочет эксклюзивности, должен платить в клиниках 10 000 евро. Это большая проблема. Чем больше детей, тем больше риск для случаев инцеста", - добавляет Николетт.

Родители выяснили, что Джонатан ежемесячно посещает одну конкретную клинику бесплодия в Дании, депонируя до 120 образцов за раз. Это повышает вероятность того, что двое детей в дальнейшей жизни смогут встретиться и родить своих детей, рискуя ужасными врожденными дефектами.

"Они называют это "комплексом Люка и Леи" из-за фильма "Звездные войны". Дети, которые не воспитывались вместе, очень тянутся друг к другу, видя что-то знакомое в лице брата или сестры", - объясняют родители.