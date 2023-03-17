Выглядит невероятно! 53-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье поразила красотой (фото)
Дженнифер Лопес - живой пример того, что женщина в любом возрасте может выглядеть потрясающе. Недавно 53-летняя Джен снялась в новой фотосессии, показав всему миру свою красоту.
Смотрите ниже в материале Styler потрясающие фото.
Красавица показала обувь и не только
Джей Ло продемонстрировала новую линейку обуви, разработанную в коллаборации с компанией REVOLVE.
И хотя в повседневной жизни звезду часто можно увидеть в кроссовках, ведь она много времени проводит на тренировках, Джен в новой коллекции показала блеск и как говорится "гламур".
Здесь и каблуки, и ботфорды, и пух. Обувь оформлена в двух базовых цветах - черный и металлик.
Джен смотрится невероятно!
Не обошлось и без показа роскошного тела - фирменных изгибов, которые Джей Ло ввела в тренд задолго до Кардашьянов.
Прозрачное платье поверх откровенного боди не скрывало почти ничего, а бра "приоткрыла тайну" стального пресса звезды.
Фото: instagram.com/jlo
Напомним, что летом прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились после романа, вспыхнувшего снова через два десятка лет.
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