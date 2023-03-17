Выглядит невероятно! 53-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье поразила красотой (фото)

Дженнифер Лопес - живой пример того, что женщина в любом возрасте может выглядеть потрясающе. Недавно 53-летняя Джен снялась в новой фотосессии, показав всему миру свою красоту.

Красавица показала обувь и не только

Джей Ло продемонстрировала новую линейку обуви, разработанную в коллаборации с компанией REVOLVE.

И хотя в повседневной жизни звезду часто можно увидеть в кроссовках, ведь она много времени проводит на тренировках, Джен в новой коллекции показала блеск и как говорится "гламур".

Здесь и каблуки, и ботфорды, и пух. Обувь оформлена в двух базовых цветах - черный и металлик.

Джен смотрится невероятно!

Не обошлось и без показа роскошного тела - фирменных изгибов, которые Джей Ло ввела в тренд задолго до Кардашьянов.

Прозрачное платье поверх откровенного боди не скрывало почти ничего, а бра "приоткрыла тайну" стального пресса звезды.

Фото: instagram.com/jlo