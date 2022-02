Як їй це вдається? Секрети краси нестаріючої Дженніфер Лопес

Не дивно, що її антивікові секрети всеосяжні і стосуються всіх аспектів її способу життя, передає Eat this, not that.

1. Висипайтеся

Джей Ло протягом багатьох років регулярно згадувала, наскільки важливим, на її думку, є хороший нічний сон для того, щоб виглядати краще, і нещодавно поділилася відео в Instagram, в якому говориться, що ви повинні спати не менше семи годин на добу.

В інтерв'ю Instyle в 2016 році вона ставила перед собою ще більш високі цілі: "Порада номер один - завжди висипатися. Я не можу цього не підкреслити. В ідеалі я хотіла б спати дев'ять або десять годин, але я завжди стежу за тим, щоб спати як мінімум вісім", - поділилася знаменитість.

2. Наносьте сонцезахисний крем щодня

Загальновідомо, що сонце старить нас, і щоденне використання сонцезахисного крему є першою лінією захисту від нього, тому не дивно, що Лопес боролася з негативними наслідками перебування на сонці все своє життя.

Під час інтерв'ю в прямому ефірі з Келлі і Райаном в січні 2021 року вона поділилася: "Єдине, що я робила з пізнього підліткового віку/початку 20-річного віку, - це наносила сонцезахисний крем. Багато людей не використовують його кожен день, а наносять тільки коли дуже сонячно або коли вони йдуть на пляж, але мені пощастило, тому що дерматолог підказав мені наносити сонцезахисний крем кожен день".

3. Їжте здорову їжу

Широко цитується, що Лопес одного разу сказала US Weekly в інтерв'ю, що вона не вживає алкоголь або кофеїн і утримується від куріння. "Це дійсно псує вашу шкіру, коли ви стаєте старше", - зазначила вона.

В Інтерв'ю Harper's Bazaar в 2018 році її тодішній наречений Алекс Родрігес підтвердив це: "Вона не п'є, не курить. Вона живе дуже чистим життям". Її тренер Трейсі Андерсон також підтвердила, що Лопес їсть органічні, багаті поживними речовинами продукти і уникає оброблених продуктів і рафінованого цукру.

4. Дбайте про внутрішню гармонію

Джей Ло вірить в силу позитивного мислення і щодня вимовляє афірмації. Її улюблена: "Я молода і непідвладна часу в будь-якому віці". Поряд з цим: "Я відкрита і сприйнятлива до всього добра і достатку, які може запропонувати Всесвіт".

Вона сказала Instyle в 2016 році: "Я безумовно думаю, що краса виходить зсередини - ви повинні синхронізувати свій розум, душу, тіло і дух. Я твердо вірю в медитацію, і коли ви щасливі і відчуваєте радість і любов, ви випромінюєте красу".

Використовуйте якісні засоби по догляду за шкірою

Хоча Лопес протягом багатьох років ділилася своїми улюбленими засобами по догляду за шкірою (включаючи такі бренди, як Lancer, La Mer і Dr. Hauschka), тепер в її догляд входять виключно продукти з її власної лінії.

Нещодавно вона поділилася своїм нічним доглядом за шкірою в Instagram, сказавши: "Я наношу багато макіяжу кожен божий день, і дуже важливо мати очищаючий крем, який досить ніжний, щоб не пошкодити вашу шкіру, але видалить всі до єдиного залишки косметики і зробить обличчя чистим, красивим і підтягнутим".

Після змивання макіяжу вона використовує сироватку That JLo Glow Serum, зволожуючий крем That Blockbuster і крем для шкіри навколо очей That Fresh Take від однойменного бренду.

Секрети стрункості і краси Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)