Так выглядит самая быстрая собака в мире, которая разгоняется до 70 км/ч

Что известно о рекордсмене

Речь идет о собаках салюки, или персидской борзой. Это порода борзых, которые считаются одной из самых древних.

Это изящная, довольно большая собака, которую когда-то использовали для охоты на газелей, зайцев и другую мелкую дичь.

Салюки (фото: pixabay)

Изображение салуки можно найти в египетских захоронениях

Изображения подобных собак встречаются по всему Плодородному Полумесяцу, древнейшие датируются примерно 3500 до н. э., а в египетских захоронениях такие изображения встречаются с XXII века до н. э.

Существует мнение, что название породы связано с арабским городом Салюк или сирийским городом Селевкия. Древнее происхождение породы подтверждено и генетическими исследованиями.

На петроглифе 10 000–12 000 лет назад изображены собака, охотник и ястреб (фото: Википедия)

Салюки считали даром Аллаха

Порода сформировалась в кочевых племенах арабов-бедуинов, которые считали благородных салюки древним даром Аллаха и заботились о сохранении в поколениях безупречной красоты, исключительной скорости и выносливости.

Бедуины использовали салюки для охоты на зайцев, газелей, кроликов, лис и другую мелкую добычу. Благодаря сверхскоростям собаки прекрасно справлялись с этой задачей и удерживали добычу живой, пока конный охотник не настигал их.

Салюки очень грациозны (фото: pixabay)

Салюки была самым ценным достоянием после арабской лошади и считалась членом семьи. Этих собак не продавали, а преподносили как драгоценный подарок. В исламе салюки, как и другие породы азиатских борзых, считаются чистыми животными, в отличие от собак других пород.

В Китае первые салюки появились при династии Тан (618-907).

Два салюки, нарисованные китайским императором Сюаньде, 1399–1435 (фото: Википедия)

В Европу салюки попали в средние века. Современное же поколение породы в Европе берет начало от собак, завезенных в 1895 году в Великобританию из Египта, дочерью ученого-египтолога леди Флоренс Амхерст.

Английский Кеннел-клуб зарегистрировал стандарт породы в 1963 году, в США порода признана в 1929-м. Международная кинологическая федерация утвердила первый стандарт салюки в 1966 году.

Описание породы

Для породы характерен широкий диапазон типов телосложения, сформировавшихся в разных племенах бедуинов. Существуют и два типа шерсти: гладкий и "в перьях".

В зависимости от места возникновения породы различают пять типов салюки: от горного – хорошо обросшего, высокого и костистого – до пустынного, имеющего нежную конституцию и невысокий рост.

Окрас салюки очень разнообразный (фото: pixabay)

У длинношерстной разновидности на ушах, хвосте и задней стороне ног есть "начесы". Салюки не имеют подшерстка, их шерсть гладкая, нежная и шелковистая. Стандартом породы разрешены все окраски: белая, кремовая, палевая, рыжая, черная с подпалинами, рябая (белая с рыжими или черными пятнами). Нежелательной окраской считается только тигровая.

Порода занесена в Книгу рекордов Гиннеса

Салюки – рекордсмены по скорости в беге на длинные дистанции. Они могут бежать со скоростью около 70 км/ч. Собаки обладают тонким слухом и могут использоваться как сторожевые.

Порода может развивать невероятную скорость (фото: Википедия)

Они добры с домашними, в том числе с детьми, но несколько настороженно относятся к чужим.

Интересно, что салюки также считается одной из самых дорогих собак. В Украине стоимость щенка измеряется в 30-40 тысяч гривен.