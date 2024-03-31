Почему собака лает на окно: неочевидные причины загадочного поведения

Вряд ли кого-то удивит факт, что с помощью лая собаки выражают определенные эмоции, общаются с представителями своего вида и с хозяином. Многие владельцы собак сталкивались с тем, что домашний любимец может лаять не только на дверь, но и на окно - по, казалось бы, неизвестной причине.

О том, почему пес лает в окно, стоит ли переживать и что делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему собака лает в окно

В первую очередь лай для собаки, социального существа - один из основных способов коммуникации. А окно, даже если квартира находится на верхнем этаже - непрерывный источник информации об окружающем мире - интересные подвижные объекты, как автомобили или пешеходы, звуки и запахи, которые могут быть большим раздражителем, чем нестатические объекты.

Ведь у собак очень развит слух и обоняние. Хотя кто-то может считать, что его ретривер или корги имеет способность видеть привидений, на самом деле внимание домашнего любимца могла привлечь букашка за стеклом, разговор соседей с другого этажа или запах ароматного ужина, исходящего из соседской квартиры.

Основные причины лая

Сигнал предупреждения

Собаки используют лай для предупреждения о потенциальной опасности или угрозе своего владельца, а также напугать приблизившегося к территории - другую собаку или дальнего прохожего.

Лай может изменяться по громкости и интонации, а пес - выглядеть агрессивным или настороженным. Кроме этого, такое поведение, к сожалению, довольно легко закрепляется - объект исчезает из виду, а значит его удалось прогнать. Так что домашний любимец будет сохранять такую привычку.

Лай может быть предупреждением (фото: Freepik)

Возбуждение и радость

Лай - одно из средств для собаки выразить свое волнение или радость, когда они чрезмерны. А ситуаций, вызывающих такие эмоции, множество - возвращение хозяина домой после длительного отсутствия или новый объект за окном.

Кроме этого, собака может лаять во время физической активности или игры во избежание эмоциональной перегрузки - сопровождая лай маханьем хвостом и подпрыгиванием.

Привлечение внимания

Лай также используется для привлечения внимания к потребностям, если собака хочет получить еду, пойти на прогулку или играть - особенно, если на улице есть другой пес, от общения с которым отделяет стекло окна.

Хотя отвечать на запрос собаки важно, ведь это свидетельствует о физических потребностях, необходимо обучать домашнего питомца другим способам общения, чтобы лай не использовался каждый раз для привлечения внимания. Тем более пес убеждается в эффективности метода получая желаемое - вкусности, прогулку или почесывание за ухом.

Общение с родственниками

Чтобы передать определенное сообщение, собаки могут изменять интонацию лая и использовать и другие звуки. В зависимости от этого лай может указывать на приглашение к общению, предупреждению или хорошее настроение.

Тревога или чувство одиночества

Песики лают и тогда, когда им одиноко или тревожно. Ведь они - социальные животные, и, оставаясь наедине в течение длительного времени, начинают стрессовать.

Так что, если собака лает в окно при отсутствии хозяев, это также может быть сигналом, что домашний любимец страдает от разлуки.

Собака может лаять от стресса (фото: Freepik)

Как отучить собаку лаять дома

Для начала нужно установить причину и уже после этого приступать к воспитанию. Если собака лает на окно, отпугивая прохожего, или извещая вас о каком-либо объекте - можно позвать ее вкусностями, похвалить и успокоить. Со временем собачка, когда она видит кого-то в окне, знает, что вы собираетесь дать лакомство.

Но если вы хотите научить собаку не лаять ни разу, нужно быть особенно бдительными и вознаграждать ее, как только она посмотрит на человека за окном, то есть, еще до того, как она начнет лаять - иначе это закрепит поведение лаять ради вкусности.

Если же пес лает из-за возбуждения - можно попытаться привлечь его внимание игрушками, а также больше гулять до того, как придет время сна. В тех случаях, когда домашний любимец лает от одиночества - следует подумать над тем, чем можно занять его на время вашего отсутствия. Это могут быть интерактивные игрушки - или стоит попросить кого-то составить собаке компанию.

В любом случае помните, что насилие и запугивание недопустимы - они не разрешают ситуацию, а только усугубляют. Гораздо действеннее обратиться к кинологу или ветеринару, ведь иногда лай свидетельствует и о физических или поведенческих проблемах и это тоже не стоит игнорировать.