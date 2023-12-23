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Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента

Суббота 23 декабря 2023 18:46
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Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)
Автор: Иванна Пашкевич

На 58-летнего актера Чарли Шина напали в его же собственном доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Американскую кинозвезду пыталась задушить соседка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.

Что известно

Артист самостоятельно вызвал полицию, когда 47-летняя женщина по имени Электра Шрок ворвалась к нему.

Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента

Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Произошла потасовка, во время которой соседка актера порвала рубашку знаменитости и попыталась его душить. После неудавшегося инцидента она вернулась к себе домой.

Это не в первый раз, когда известному актеру приходится сталкиваться с проблемами, связанными с этой женщиной.

Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента

Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Чарли считает, что именно она недавно облила его автомобиль клейкой жидкостью, а также разбрасывала мусор у входа в дом звезды.

У актера нет представления о причинах такого поведения.

Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента

Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Напомним, Шин известен по ролям в таких фильмах, как "Уолл-стрит", "Погоня", "Очень страшное кино 3", "Мачете убивает" и других.

Актер также снимался в сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья".

Недавно мы рассказывали, что дом Киана Ривза в США ограбили.

Также мы писали, что Вин Дизеля из "Форсажа" обвинили в сексуальных домагательствах.

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