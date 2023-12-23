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Відомого американського актора намагалися вбити в його будинку: деталі інциденту

Субота 23 грудня 2023 18:46
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Відомого американського актора намагалися вбити в його будинку: деталі інциденту Чарлі Шин (фото: instagram.com/charliesheen)
Автор: Іванна Пашкевич

На 58-річного актора Чарлі Шина напали в його ж власному будинку, розташованому в Лос-Анджелесі. Американську кінозірку намагалася задушити сусідка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

Що відомо

Артист самостійно викликав поліцію, коли 47-річна жінка на ім'я Електра Шрок увірвалася до нього.

Відомого американського актора намагалися вбити в його будинку: деталі інциденту

Чарлі Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Сталася бійка, під час якої сусідка актора порвала сорочку знаменитості та спробувала його душити. Після невдалого інциденту вона повернулася до себе додому.

Це не вперше, коли відомому акторові доводиться стикатися з проблемами, пов'язаними з цією жінкою.

Відомого американського актора намагалися вбити в його будинку: деталі інциденту

Чарлі Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Чарлі вважає, що саме вона нещодавно облила його автомобіль клейкою рідиною, а також розкидала сміття біля входу у будинок зірки.

Актор не має уявлення про причини такої поведінки.

Відомого американського актора намагалися вбити в його будинку: деталі інциденту

Чарлі Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Нагадаємо, Шин відомий за ролями в таких фільмах, як "Волл-стріт", "Погоня", "Дуже страшне кіно 3", "Мачете вбиває" та інших.

Актор також знімався у серіалах "Дві з половиною людини" і "Друзі".

Нещодавно ми розповідали, що будинок Кіану Рівза у США пограбували.

Також ми писали, що Він Дізеля з "Форсажу" звинуватили у сексуальних домаганнях.

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