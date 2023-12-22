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Вин Дизеля из "Форсажа" обвинили в сексуальных домогательствах: первые подробности

Пятница 22 декабря 2023 12:34
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Вин Дизеля из "Форсажа" обвинили в сексуальных домогательствах: первые подробности Он Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)
Автор: Иванна Пашкевич

Американского актера, звезду фильмов "Форсаж" Вина Дизеля обвинили в сексуальных притязаниях. Иск в Верховный суд Калифорнии подала его бывшая ассистентка Аста Джонассон.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Что известно

Предполагаемая жертва утверждает, что в 2010 году, в период съемок фильма "Форсаж 5", Дизель якобы домогался ее в гостиничном номере, несмотря на "четкие заявления женщины о ее несогласии".

Вин Дизеля из &quot;Форсажа&quot; обвинили в сексуальных домогательствах: первые подробности

Он Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)

Продюсерская компания One Race Productions и Саманта Винсент, сестра актера, также являются ответчиками по этому делу. Они участвовали в создании четвертой-шестой частей "Форсажа".

Джонассон утверждает, что через несколько часов после инцидента с ней связалась Винсент и уволила ассистентку.

Исходя из этого, помимо обвинений в домогательствах, в иске заявлены обвинения в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении и других нарушениях.

Вин Дизеля из &quot;Форсажа&quot; обвинили в сексуальных домогательствах: первые подробности

Он Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)

Женщина требует наложить штраф в размере десяти тысяч долларов за каждое из этих нарушений.

По словам адвоката актера Брайана Фридмана, его клиент "категорически отвергает" обвинения "в полном объеме".

"Вин Дизель категорически отвергает это утверждение. Он впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном, вероятно, сотрудницей, которая работала девять дней. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти удивительные обвинения", - сказал Фридман.

Вин Дизеля из &quot;Форсажа&quot; обвинили в сексуальных домогательствах: первые подробности

Он Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)

Напомним, что Вин Дизелю (настоящее имя - Марк Синклер Винсент) 56 лет.

Он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Также спродюсировал более 20 картин.

Актер с 2007 года находится в отношениях с моделью Паломой Химинес, у них трое детей.

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