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Известного актера-воина перевели в другое подразделение ВСУ: где он теперь служит

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер Дмитрий Сова, защищающий Украину на фронте в составе ВСУ, сообщил, что его перевели в другую бригаду.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости OBOZ.ua.

Ранее Дмитрий Сова проходил службу в Воздушных силах, но теперь его перевели в Сухопутные войска. Это было решение Генштаба, а не его личная инициатива, что актер воспринимает как необходимый шаг для доукомплектования подразделений.

Больше деталей он не разглашал, однако отметил, что ему повезло оказаться в новом подразделении вместе с некоторыми собратьями по службе.

Дмитрий Сова с собратьями (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Меня перевели в другую бригаду - из Воздушных сил в Сухопутные войска. Это не мое пожелание или просьба, а приказ Генштаба. Более сотни людей из нашей части отправили по другим бригадам на доукомплектование. Я не знаю, с чем это связано. Однако понимаю, что это вынужденная мера, потому что очень много моментов надо решить за счет людей, которые сейчас уже мобилизованы. В нюансы вдаваться не считаю целесообразным. Скажу лишь, что попал в одно подразделение с несколькими своими собратьями, что очень хорошо", - рассказал актер.

Дмитрий также сказал, что уже имеет представление об обязанностях на новой службе, но пока не может публично делиться деталями.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Сначала нужно, говорит воин, официально приступить к новым работы. Он выразил надежду, что на новом месте сможет применить свой предыдущий опыт и приобретенные навыки.

"Очень верю, что на новом месте будут использоваться уже приобретенные нами знания и навыки. И мы будем приносить максимальную пользу. Я уже знаю, чем буду заниматься на новом месте службы, однако говорить об этом публично пока рано. Нужно заступить на должность", - поделился Сова.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

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