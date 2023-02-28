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Известный украинский телеведущий получил повестку в военкомат (видео)

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко получил повестку в военкомат еще за несколько месяцев до начала войны. Тогда он встал на учет, а сейчас заявляет, что готов идти на фронт в любой момент при необходимости.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале телеканала "Дом".

Почему телеведущий не на фронте

На вопрос, что Тимур отвечает хейтерам, почему он не фронт, ведущий рассказал о получении повестки. Правда, произошло это еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

"Повестка мне приходила. Я на самом деле был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все. С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война - это механизм, без каких-либо частей этот механизм не будет работать", - рассказал он.

Пока Мирошниченко усматривает свою пользу в проведении благотворительных мероприятий и собрании помощи для ВСУ. Но по необходимости готов взять оружие в руки.

По словам телеведущего, в прошлом году он провел около 100 мероприятий в поддержку Украины. За это время удалось собрать более 300 000 000 гривен.

Тимур Мирошниченко на мероприятии в поддержку Украины (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"В 2022 году я провел около 100 благотворительных мероприятий, на которых, конечно, не зарабатывал деньги, но благодаря которым я собираю деньги для ВСУ, для переселенцев, для детей, для чего-либо. На всех мероприятиях, где я был ведущим, это и масштабные марафоны всемирные и небольшие мероприятия", - поделился он.

С супругой они также проводили благотворительное собрание. Сумма, которую им удалось собрать, составляет около 2 000 000 гривен.

Напомним, что Тимур Мирошниченко - это украинский телеведущий и комментатор Евровидения. В этом году он будет комментировать конкурс в Ливерпуле, а ведущей на сцене стала лидер группы The Hardkiss Юлия Санина.

Раньше мы показывали, как телеведущий Даниэль Салем попал под обстрел на фронте.

Читайте также, ушел ли в армию актер Тарас Цымбалюк после получения повестки.

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