RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известный украинский певец заявил о готовности защищать Украину на передовой: "Прошел комиссию"

Positiff (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Positiff, заявил, что готов защищать Украину на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для издания УНИАН.

Positiff готов уйти на фронт

По словам артиста, он еще в начале полномасштабного вторжения пошел в местную терроборону.

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

Однако там сказали, что ему лучше заниматься творчеством.

"Потом мы поехали в Хмельницкую область принимать меры для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете", - поделился Алексей.

Бывший солист группы "Время и стекло" отметил, что обязательно поедет на фронт, если его призовут.

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

"Я был на полигонах и уже более-менее обучен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку - сейчас нужно быть готовым ко всему", - добавил он.

К слову, Алексей Завгородний после начала полномасштабного вторжения активно занялся волонтерством.

Артист выступает для детей-переселенцев, а также принимает участие в благотворительных концертах для украинских защитников.

Ранее Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе.

Также узнайте, что украинские актеры говорят о ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ЗавгороднийВойна в Украинезвезды шоу-бизнеса