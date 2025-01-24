Известный украинский певец заговорил о любви и отношениях: "Живу в моменте"

Отметим, что ранее артист говорил, что всегда будете выбирать творчество, а не любовь.

Теперь же 27-летний певец живет в моменте.

"Я не хочу создавать себе образ правильного моногамного самца, потому что я живу в моменте. Сейчас у меня нет места для других людей. Есть семья, родители, сестра, горят дедлайны, Нацотбор - для другого нет места", - подчеркнул артист.

На вопрос, свободно ли его сердце, он ответил: "С переменным успехом".

Хайат (фото предоставлено певцом)

Кто такой KHAYAT

Андрей Хайат родился в 1997 году.

В 2019 году засветился на проекте "Голос країни" в команде Тины Кароль, где занял 3 место.

Участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2020" с песней Ever, где получил пятое место.

5 июня 2019 года Khayat выпустил дебютный альбом Khmil'. В него вошли семь композиций и один бонус-трек. Певец использовал народные инструменты: дудук, свирели, дарбуку и тибетскую чашу - в альбоме они смешаны со звуками повседневности: двигателя автомобиля, метро, свистом кухонного чайника. В день релиза альбом достиг второй строчки в iTunes TOP-200 Releases Ukraine.

В 2020 году снова участвовал в Нацотборе с песней Call for love. В финале занял второе место.

На протяжении всего отбора KHAYAT был фаворитом букмекеров, а европейские блогеры назвали его конкурсную постановку лучше визуально адаптированной к большому Евровидению.

В 2025 году певец снова участвует в Нацотборе на Евровидение с песней Honor.