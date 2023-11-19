Известный украинский режиссер подрался с российским актером: "Бываю неудержимым"

Горов о работе с российскими актерами

В проекте "Зірка+Зірка", который режиссировал Семен Горов, российские исполнители выступали в паре с украинскими.

От россиян, говорит мужчина, всегда чувствовалось пренебрежительное отношение. Они приезжали в Киев, как на дачу.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

"Со стороны российских актеров всегда чувствовалось пренебрежительное отношение. Они считали Киев своей дачей, где все так уютно, вкусно и гостеприимно. И приезжали как на дачу. Я начал это чувствовать еще в начале 2000-х. Одно время, по наивности, видимо, мне хотелось, чтобы в тех мюзиклах проглядывала просветительская идея, чтобы люди из России знакомились с украинским. Вот из этого мы с командой исходили, работая в тех проектах. Но постепенно начало доходить до того, что нам говорили прямо: вот этого украинского артиста убираем, ставим российского. И я понял, какая на самом деле цель этого сотрудничества", - вспомнил он.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

Относительно драки с Паниным, который имеет крайне скандальную репутацию, экс-муж Егоровой говорит, что инцидент произошел прямо на съемочной площадке.

"Он тоже чувствовал себя имперцем, который может вести себя как вздумается… Сейчас, когда вижу, как он бегает с украинским флагом, думаю: ну и хорошо. Я верю в то, что люди могут меняться. Может, то, что я ему морду набил, тоже немного привело в сознание. Я тоже, признаюсь, бываю безудержным, но работаю над этим. Мы же живые люди, творческие. Представить себе актера или режиссера без темперамента невозможно, потому что за это мы их и любим", - добавил режиссер.

Алексей Панин (фото: instagram.com/alexeypaninn)