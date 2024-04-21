Известный украинский блогер вступил в ряды ВСУ

Тайлер Андерсон вступил в ряды ВСУ

Блогер извинился за то, что в ближайшее время новых видео, скорее всего не будет. Однако он сделает все от него зависящее, чтобы его фанам было что смотреть.

"Страшные потери произошли на ютубном фронте, потому что как вы уже поняли, я подался в ряды ВСУ. Сразу прошу прощения, что в ближайшее время новых видео, скорее всего не будет. Однако, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам было что смотреть", - написал Алексей.

Тайлер Андерсон (фото: instagram.com/geek.journal.official)

Андерсон считает: если человек не работает на украинскую победу в любом виде, он прямо помогает врагу.

"Поэтому спасибо всем, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии. И чисто мой вам совет, если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец пойти", - отметил Тайлер.

Кто такой Алексей Шкробинец

Алексей является основателем украиноязычного ютуб-канала GeekJournal, созданного в 2012 году.

Блогер специализируется на обзорах украинского и мирового кино, сериалов, телешоу, рекламы и тому подобное.

На момент написания материала на канал Тайлера подписано 364 тысяч пользователей. Количество просмотров видео колеблется от нескольких десятков тысяч до миллиона.

GeekJournal входит в список 10 украиноязычных каналов с наибольшим количеством платных подписок на международной платформе Patreon.