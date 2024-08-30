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Известный украинский актер объяснил, почему против мобилизации артистов

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Автор: Иванна Пашкевич

39-летний актер из Украины Арам Арзуманян, родившийся в Азербайджане и известный своими ролями в сериалах "Скажене весілля" и "Слуга народу", выразил несогласие по поводу мобилизации артистов. Он объяснил, почему, по его мнению, людей этой профессии нужно освобождать от призыва.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для "сВідома розмова".

Так, Арам считает, что артистам следует предоставлять отсрочку от службы в армии, поскольку каждый должен заниматься своим делом.

Он отметил важность поддержки других сфер жизни даже во время войны. В качестве примера привел университетского преподавателя, который передает свои знания студентам.

По мнению актера, если такого преподавателя заменит менее квалифицированный специалист, это приведет к снижению уровня подготовки выпускников этого учебного заведения.

"Да, нужно. Знаешь почему? Потому что если человек профессионал своей работы и он, например, элементарно преподаватель в университете, он знает свое дело. Если не будет тебя воспитывать очень умный в своей деятельности. Ты уже автоматически меньше будешь знать и будешь хуже кадровиком этой сферы в которой ты работаешь", - пояснил Арам.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Когда журналистка задала вопрос, кто тогда будет защищать страну, если каждый должен оставаться на своем месте, Арзуманян ответил, что мобилизацию нужно проводить частично и выборочно.

Он предложил создать механизм, который позволит определять, кого следует призывать, а кого освобождать от службы.

"Это должно быть частично. Это не должно быть абсолютно полно. Я точно не знаю как это делать, я просто могу сказать, я за то, а кто будет воспитывать? Будущее в чем? Какую-то фильтрацию, экзамены проводить, какая-то штука должна происходить, чтобы смотреть, кто больше пользы может сделать здесь", - сказал артист.

"Я за то, чтобы профессионалы своего дела должны быть на своем месте, чтобы продолжать то, чем они занимаются", - резюмировал он.

 

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