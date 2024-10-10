Всего одна добавка замедлит старение: из каких продуктов ее получить

Врач сообщил об одной популярной добавке к пище, которая может замедлить процесс старения.

О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какую добавку принимать, чтобы замедлить старение?

Врач Ник Полвин рассказал, что он принимает одну добавку каждый день, чтобы попытаться замедлить последствия старения. Речь идет о таурине.

По его словам, его жизнь изменилась, как только он начал ее принимать.

"С тех пор я заметил улучшение общего уровня энергии, производительности упражнений и времени восстановления. Многие люди, возможно, не слышали о таурине, но растет количество исследований, направленных на раскрытие его потенциала", - отметил эксперт.

Полвин рассказал, что именно таурин позволяет организму сбалансировать электролиты и улучшить липиды. Это также помогает регулировать АД и поддерживает функцию кровеносных сосудов, что помогает поддерживать оптимальный кровоток и, в конце концов, снижает риск гипертонии, атеросклероза (укрепления артерий) и сердечных приступов.

Где находится таурин?

Таурин содержится в ряде пищевых продуктов, включая яйца, молочные продукты и рыбу. Он также находится в некоторых мясных продуктах.

Организм также производит собственный таурин, и его можно обнаружить в разных частях тела, включая центральную нервную систему.

"На уроке биологии вы, возможно, слышали, что их называют электростанцией клетки. Но с возрастом митохондриальная дисфункция может способствовать усталости и другим возрастным заболеваниям. Тауриновые добавки могут помочь защитить эти органоиды от повреждения", - сообщил врач.

Доктор Полвин объяснил, что некоторые исследования показали, что таурин может помочь стимулировать производство стволовых клеток.

Сюда входят нервные стволовые клетки, которые могут усилить работу мозга, кроме регенерации разных тканей во всем теле. Дальнейший эффект может заключаться в том, что таурин работает как объем клеток и может втягивать воду в мышечные клетки и создавать более благоприятную среду для роста мышц.

По его словам, повреждение ДНК со временем является одним из признаков старения. Это может привести к повышенному риску рака и другим заболеваниям.

Таурин демонстрирует способность защищать ДНК благодаря своей способности поглощать вредные свободные радикалы, одновременно поддерживая механизмы восстановления ДНК, которые могут снизить возникновение генетических мутаций и способствовать общему здоровью клеток.