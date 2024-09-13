Известный продюсер сделал скандальное заявление о Тине Кароль: "Новая будка для выгавкивания"

"Вот и начался новый шоу-бизнесовый сезон. Дети пошли в школу, а в тусовке начало евровиденской эпопеи. Сначала новость о том, что Украина примет участие в Евровидении в Швейцарии, где между выступлениями фриков, небинарных лиц и транссексуалов нам важно показать и себя", - написал продюсер.

"В эпоху падения шоу-бизнесовой империи Завадюка и создания новой на базе интеллектуальных шоу, где сам ее руководитель знает только одну столицу на карте - Лондон, а остальной мир - это Великая Винница, каждая большая трансконтинентальная звезда ищет себе новое пристанище", - добавил он.

И потом Боднарчук вспомнил проект Кароль и высмеял ее PR-менеджера. К тому же он заявил, что "бюджет на производство рекламы о Тине есть только у "Суспільного".

"Дім звукозапису" маловат и пахнет плесенью, нужна новая будка для выгавкивания свежих нарративов и напоминания о себе. Для поиска нового дома был задействован лучший королевский корги - Паша Орлов. Ничего страшного, что короткие ноги, зато длинный нос - вынюхать где и что происходит хоть на каплю резонансное - не проблема", - написал Боднарчук.

Пост Боднарчука (скриншот)

На этом продюсер не остановился. Во втором посте он начал прямо критиковать певицу, а также оставил иронические шутки. Боднарчук заявил, что популярность Кароль якобы "всегда была связана с админресурсом".

Он добавил слова о "кумах, сватах и близких людях" на разных телеканалах и премиях, а затем написал о наступлении очереди "родства с "Суспільним".

"Я всегда считал, что если ты неравнодушен к развитию украинского шоу-бизнеса и, мало того, считаешь себя его легендой - то должна была беспокоиться о его разнообразии, объеме и многообразии: он не такой плоский, как нам подсовывают. Классно, когда на позиции музыкального продюсера были разные люди из разных музыкальных жанров: в жюри одни, на сцене другие, за кулисами в роли музыкальных продюсеров - еще другие. Неужели все так упростилось и стало настолько плоским?" - написал Боднарчук.

"Говорят, талант - это в первую очередь мера. Чувствовать меру во всем - это действительно неоценимо. Не толкать себя во все дыры и не быть затычкой, лишь бы тебя было больше. Эта новость натолкнула меня на мысль, что Тина Кароль талантлива безмерно", - добавил он.

Второй пост Боднарчука (скриншот)

Сама Кароль на внезапную критику пока никак не отреагировала. Будет ли она как-то все это комментировать - пока остается загадкой.