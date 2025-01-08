Популярный певец назвал главную проблему артистов-беглецов

Певец Олег Винник, экс-звезда "Лиги смеха" Руслан Ханумак, судья "Танцев со звездами" Влад Яма и другие знаменитости-беглецы полностью оторваны от украинского культурного процесса и лишены понимания того, что сейчас переживает страна. В этом их главная проблема.

"Думаю, самая большая потеря, которую понесли эти артисты, это то, что они выпали из украинского контекста и даже перестали быть участниками украинского культурного процесса. Ведь на расстоянии невозможно понять, что чувствуют наши люди, ежедневно находясь под угрозой ракетного обстрела, или переживая разлуку с близкими из-за войны", - сказал он.

Иван убежден, что каждый украинский артист, который имеет возможность заниматься своей профессией, "а не (пока что) быть в армии", прежде всего должен поддерживать, выступать, петь, собирать донаты для украинских военных.

"Сейчас заниматься творчеством ради развлечения - значит абсолютно не понимать нашу действительность", - подчеркнул Марунич.

При этом он говорит, что ни Винник, ни Ханумак, ни Яма его не разочаровали, потому что им перед этим Ивана "не удалось очаровать - своим творчеством, позицией и поступками". Поступки таких селебрити он считает "закономерными".

Зато есть артисты, которые еще больше себя проявили во время полномасштабного вторжения с лучшей стороны, и за свои действия получили еще большее уважение.

"Прежде всего это те, с кем мы проехали тысячи километров на благотворительных концертах: Александр Положинский, Арсен Мирзоян, Злата Огневич, Олег Собчук и другие артисты, которые понимают важность быть не только хорошими музыкантами, но и сознательными гражданами. Рад, что у нас есть Бумбокс, YARMAK, ТНМК с хорошими песнями, которые подчеркивают смысл поступков авторов этих песен", - подчеркнул Марунич.

Иван Марунич и Дмитрий Шуров в Донецкой области в 2023 году (фото предоставлено артистом)

Где сейчас Винник, Ханумак и Яма

Некоторые популярные артисты покинули Украину в момент, когда страна нуждалась в единстве и поддержке.

Так, после начала полномасштабного вторжения Олег Винник появился в информационном пространстве лишь с несколькими заявлениями, что вызвало удивление и критику со стороны многих поклонников. Впоследствии стало известно о его пребывании в Германии, где он, по некоторым данным, проходит лечение. Отсутствие артиста в Украине в такое сложное время, недостаточная коммуникация с аудиторией и его странные заявления о ВСУ породили волну критики. Некоторые высказали мнение, что он мог бы использовать свою популярность для более активной поддержки Украины, находясь за рубежом.

Экс-звезда "Лиги смеха" и блогер Руслан Ханумак в начале вторжения находился в Украине. Позже вместе с семьей уехал в США. По словам его бывшей жены, он якобы имеет американское гражданство, что позволило ему выехать законно.

Влад Яма сейчас проживает в Майами. Он при невыясненных обстоятельствах уехал из Украины с женой и сыном. В США Яма работает тренером по танцам в нескольких студиях и проводит частные уроки. Влад время от времени заявляет о поддержке Украины и ВСУ, но его публичная активность по этому вопросу очень ограничена и сомнительна. Интересно, что родители танцора остаются в Запорожье, которое регулярно обстреливают российские оккупанты.