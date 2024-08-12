Известный продюсер раскритиковал Демина за его "неожиданный" стиль: ведущий ответил

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Накануне популярный интервьюер ответил тем, кто "разнес" его за то, что он одел кроксами с носками.

"Можно одеваться и обуваться так, как желает душа, не обращая внимания на мнение окружающих. Наверное, пора гнать от себя советщину и комсомольщину, когда кто-то указывал, как другим людям жить", - заметил Слава, отвечая своим недоброжелателям.

Ведущего раскритиковали за новый стиль (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

На фоне этого Боднарчук вспомнил свое интервью Демину, которое давал ему в 2019 году. Он отметил, что в то время ведущий, опираясь на вышеупомянутую "советское и комсомольскуе", сам указывал, как другим жить.

Речь идет о случае, когда подопечный Боднарчука, певец Алексеев появился на одном из мероприятий в ярком костюме, и тогда, во время интервью Демин искренне не понял столь "высокой моды".

Демин во время интервью с Боднарчуком в 2019 году (скриншот)

"По завершению спора с хейтерами, на вопрос, натянул бы Слава бы на голову трусы, если бы это вошло в моду - наш герой выставил фотку с трусами на голове, и она мне понравилась, трусы как будто заняли свое логическое место", - также отметил Олег и прикрепил соответствующее фото.

Демин показал неожиданный кадр (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

Ответ Демина

Знаменитость уже успел увидеть заявления своего звездного коллеги и прокомментировал его в stories.

"Приятно, что такая уважаемая личность, Олег Боднарчук, имеет столько свободного времени, что смотрит мои stories, пишет об этом у себя в Telegram-канале, находит наше с ним старое интервью и даже вырезает кусочек из него", - заявил шоумен.

Заявление Славы Демина (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

В то время Боднарчук еще никак не прокомментировал высказывание о нем от Славы.