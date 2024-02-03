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Известный историк рассказал, какой была бы Украина, если бы в 90-х президентом выбрали Черновола

Какой бы была Украина, если бы президентом в 90-х выбрали Черновола (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Многие историки считают, что если бы на первых выборах президента Украины в 1991 году президентом выбрали Вячеслава Черновола, то на наше государство ждало бы совсем другое будущее. В частности, уже в первые годы независимости наша страна выбрала бы европейское направление развития.

О том, какой была Украина при президентстве Черновола, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал украинский историк и военнослужащий Александр Алферов.

Какой бы была Украина, если бы президентом в 90-х стал Вячеслав Черновил

Первые выборы президента Украины прошли 1 декабря 1991 года. Главными претендентами тогда на высшую должность в стране были беспартийный Леонид Кравчук, фактически бывший коммунист, и представитель "Народного движения Украины" Вячеслав Черновол.

Кравчук набрал больше голосов во всех регионах, за исключением трех областей Галичины, где население проголосовало за Черновола.

"Историки не любят гипотетических изменений исторической прямой. Даже если бы президентом стал Черновол, то парламент был бы коммунистическим. Коммунисты бы изменили свое название - стали социалистами. У нас оставались бы "красные" директора, которые продолжали в 90-х годах сотрудничество с Россией. У нас осталась огромная сеть кгбистов. До 1993 года КГБ отдавало сбушные архивы в Москву, - говорит историк.

Он добавляет, что после распада СССР в Украине все было вокруг коммунистическое.

"Возможно бы Черновол смог переизбрать парламент, он бы мог включить процесс люстрации. Потому, что у нас в 1992 году, грубо говоря, потому что мы Независимость получили 1 декабря, надо было провести массовую люстрацию. У нас тогда не было бы опоры коммунистической, мы бы не имели комсомольцев у власти", - объясняет Алферов.

Историк отмечает, что у нас до сих пор часть политиков - это комсомольцы, которые рвали "тельняшки" на себе в конце 80-х, когда "совок" уже распадался, а они в комсомольских организациях пытались выбивать себе путевки.

"Я думаю, что Черновил провел бы люстрацию. Возможно, это нас как-то спасло бы. Тогда все украинцы были готовы к Независимости, но не все были готовы эти скрепы снимать. Это было бы трудновато, но мы бы изменили ракурс нашей истории в противоположную сторону. Непонятно, правда, эта война не началась ли бы тогда..." - заявил ученый.

Также он добавил, что ситуаций, когда россияне тестировали украинцев на готовность военным путем отстаивать свое право на территории, было много. Например, распределение Черноморского флота, которое привело в июле 1992 года к полной боевой готовности, как россиян, так и украинцев.

Синим обозначены регионы, где на выборах победил Кравчук. Оранжевым - где победил Черновол (фото: Википедия)

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