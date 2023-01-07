RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фото

Украинских звезд изобразили детьми (коллаж РБК-Украина, фото: Дмитрий Гук)
Автор: Татьяна Самарук

Известный художник и режиссер-постановщик шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Гук показал, как искусственный интеллект может превратить украинских звезд в детей. Он поделился забавными фото, сделанными через нейросеть Midjourney.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Как выглядят звезды

Художник растрогал изображениями Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Джамалы, певицы Коли, Юлии Саниной, Павла Зиброва, Джерри Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona, группы TVORCHI и других.

В комментариях звезды, превращенные в детей, оставили свои впечатляющие реакции под постом художника. Пользователи также считают, что артисты стали похожи на сказочных персонажей из мультфильмов Диснея.

Больше всего украинцам понравился рисунок с Павлом Зибровым, Надеждой Дорофеевой и Тиной Кароль:

  • Какие красные;
  • Зибров топ;
  • Очень мило;
  • Маленький усатый Зибров - это просто победа;
  • Вау, это как сказочные персонажи из диснеевского мультфильма;
  • Надя такая милая.

Художник Дмитрий Гук изобразил украинских звезд детьми (instagram.com/gukdmitriy)

Ранее мы писали о 10 звездах, которые вернулись в Украину, хотя могли остаться в Европе.

Также мы писали, кто из звезд шоу-бизнеса защищает Украину с оружием в руках.

Читайте РБК-Украина в Google News
художникспівакиДмитро Гукукраинские звезды