Известный артист признался, сколько денег тратит во время войны: "Я никогда не считал"

Сколько зарабатывает Фоззи

Так, интервьюер отметил, что наибольший заработок группы был в 2013 году - тогда ТНМК заработал 300 тыс. долларов. Однако артист опроверг это заявление.

"Нет, это не правда. И не 300, и не в 2013-м. Это кто-то что-то перепутал", - отметил Фоззи.

На что Демин спросил, как сейчас певец зарабатывает.

"Так чтобы зарабатывать, прямо зарабатывать, про это сейчас не идет речь. Бывают какие-то концерты, бывают какие-то корпоративы, бывает айтишка. Ну IT-компании, какие-то ивенты", - отметил артист.

Также он признался, что тратит сейчас меньше, так как его семья сейчас живет за границей.

"Мне больше важно, сколько мы собираем на концертах. Я всегда к этому отношусь так агрессивно, что давайте еще один лот, давайте "додушим". Я понимаю, что это идет не на пользу концерту, но это наша главная цель", - подчеркнул музыкант.

Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

"Зачем нужны артисты, которых выпускают за границу, если ты не ставишь себе эту планку", - риторически спросил Сидоренко.

Сколько тратит Фоззи

На вопрос Славы Демина, сколько Фоззи тратит денег в месяц, он не смог дать однозначный ответ.

"Я никогда не считал", - честно ответил Александр.

Более того он ведет бухгалтерию, связанную с концертной деятельностью ТНМК.

"Я групповые веду. У меня посчитаны все концерты, весь километраж. Каждый доллар посчитан, а по себе, я не знаю сколько мне сейчас нужно. Иногда есть, иногда нет", - отметил артист.

Но Демин не унимался, спросив, зарабатывает ли Фоззи 1 тыс. долларов в месяц, так как он ездит на такси и ему как минимум необходимо платить за коммунальные услуги на квартиру.

На что артист отметил, что он может проехать и в метро: "Я в метро езжу спокойно. Очень удобно".

На вопрос Славы Демина, узнают ли его, он ответил, что иногда. А подводить итоги своих заработков он будет в конце года.

"Я не знаю, сколько я зарабатываю, так как я это буду считать 31 декабря", - подчеркнул Александр Сидоренко.

Фоззи (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Что известно об Александре "Фоззи" Сидоренко

Будущая звезда родилась в Харькове в 1973 году.

В детстве занимался дзюдо и футболом. Часто бывал провел в Евпатории (АР Крым), где начинал свою трудовую деятельность, работал уборщиком на пляже, санитаром, охранником, страховым агентом, техником-лаборантом, киномехаником, крупье и журналистом. Мечтал стать футболистом киевского "Динамо".

Окончил Киевский международный университет по специальности "Тележурналист".

Музыкального образования не имеет, но с 14 июня 1989 года является участником группы ТНМК и автором текстов ее песен.

Также известен как телеведущий и автор книг, самые известные из которых "Иглы и коньки", "Winter Sport", "Сопровождающие лица", "Темнеет рано".

ТНМК (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)