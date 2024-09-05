Известный актер назвал российского режиссера, который до сих пор ему пишет: "Исключительно на украинском"

Логай рассказал, что сейчас он не общается с россиянами. Впрочем, российский режиссер Андрей Силкин, снявший сериал "Дом Бобринских" почти перед началом полномасштабной войны, до сих пор пытается поддерживать с ним связь.

Этот сериал был снят в Украине. Большинство ролей исполнили актеры из нашей страны, хотя режиссером выступил россиянин.

"Насколько я знаю, в начале он был в Украине. Он если и пишет мне, например, поздравляет с днем рождения, то обращается ко мне на украинском", - отметил Логай.

Известный актер признался, общается ли с эксколлегами из РФ (фото предоставлено преслужбой)

Но сам актер не стремится общаться с россиянином. Силкин не осудил полномасштабную войну РФ против Украины. Более того, в этом году вышел очередной российский сериал, который он срежиссировал.

Соцсети Силкина "замолчали" перед 24 февраля 2022 года. Он ничего не "постит" в течение этих почти трех лет.

"Не знаю, учит ли он его или переводит, пишет исключительно на украинском языке, и наше общение ограничивается его какими-то обращениями, и я пишу просто "Дякую". Вот это и все", - признался Логай.

Андрей Силкин (фото: instagram.com/andrey_silkin)

Оказалось, что Силкин - единственный россиянин, пишущий актеру. Логай отмечает, что его не интересуют бывшие коллеги, проживающие в РФ.

Сам артист активно снимается, работает в театре и очень радуется, что имеет возможность заниматься любимым делом.

"Когда-то на учебе нам говорили: если можете не заниматься этой профессией, то лучше не занимайтесь. Это говорил Максим Михайличенко, наш мастер курса актерского мастерства в Украинской киношколе. За это время я понял, что да, не хочу и не могу заниматься чем-то другим. То есть, у меня просто есть в этом потребность", - отметил Логай.