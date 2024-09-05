Артур Логай о съемках во время войны: Не хочу и не могу заниматься чем-то другим

Актер Артур Логай, участвовавший в шоу "Х-фактор" и победивший на шоу "Танці з зірками", снялся в сериалити "Київ вдень і вночі", а также в сериалах "Спіймати Кайдаша", Коп з минулого" и других. А сейчас же он играет одну из главных ролей в детективе "Пес Альф".

В комментарии для РБК-Украина (проект Styler) Логай рассказал, когда вернулся к съемкам на фоне полномасштабной войны, чем занимается его жена и как воспитывает сына от нее.

– Артур, ваш герой в детективе "Пес Альф" чем-то похож на вас? Что задело в нем?

– Местами мы очень похожи: у нас общая скорость принятия решений, а еще раздражение, когда что-то идет не так, как решил. А также постоянное изменение настроения с серьезного на веселое, с веселого на серьезное, будто молния ударила. Интересно совмещать несочетаемое.

Логай на съемках "Пес Альф" (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы сам справляетесь с перепадами настроения, когда бывает?

– Просто позволяю этому быть. Все идет так, как идет.

– Одна из первых ваших ролей – в скриптед-сериалити "Київ вдень і вночі". Вы с кем-то из актеров поддерживаете связь?

– Ну, да, со своей женой (смеется). На самом деле, пересекаемся и общаемся с Богданом, с Яной Смоленцевой мы также поддерживаем дружеские отношения. Вообще у нас даже есть общий чат, но он больше для помощи, если кому-то нужна.

– Вы себя считаете актером или певцом? Или это единственная история?

– На сегодняшний день однозначно я актер. Я надеюсь, что им и останусь. Если когда-нибудь буду петь, то это не означает, что я сменил свою деятельность. Просто делаю то, что мне нравится насколько это возможно.

Возможно, будут разные периоды. К примеру, съемки обычно зимой не проходят. Можно посвятить время себе, как я планирую, своему актерскому развитию. Плюс у меня есть еще театр. С сентября начался новый сезон в Театре драмы и комедии на Левом берегу. Зимой можно посвятить свое время и музыкальному развитию, потому что это мне нравится.

Артур Логай (фото предоставлено пресс-службой)

– Поддерживаете ли вы отношения с бывшими российскими коллегами?

– Нет, конечно. Есть режиссер Андрей Силкин, он снимал сериал "Дом Бобринских" как раз перед полномасштабным вторжением. Насколько я знаю, сначала он был в Украине. Он если и пишет мне, например, поздравляет с днем рождения, то обращается ко мне на украинском языке.

Не знаю, учит ли он его или переводит, пишет исключительно на украинском, и наше общение ограничивается его какими-то обращениями, и я пишу просто "Дякую". Вот это и все.

– А кто-то из бывших коллег выходил на связь и писал извинения?

– Нет. И мне совершенно все равно.

Артур Логай (фото предоставлено пресс-службой)

– А 24 февраля вы в Киеве были?

– Да. Жене позвонила подруга из Харькова, сказала, что началось, а потом и мы услышали все эти взрывы. Мы были только первую неделю в Киеве. В один из первых дней над домом на Позняках, где мы тогда жили, сбили ракету, обломки попали в дом недалеко от нас.

После этого мы переселились в укрытие на ближайшие дни. А потом еще одна ракета попала в дом Лобановского. И еще день-два мы решали, что дальше делать, наконец как раз выехали где-то 3 марта.

Я уехал с семьей в Черновцы. Мы там были какой-то период, но просто сходили с ума. Потом я ездил забирать нашу подругу из Нежина с ребенком. Их вывезли, а я встречал, забирал. И уговорили приехать мою тещу, маму жены - она из Харькова. Мы все там тусили, но понемногу ехала крыша. Очень хотелось в Киев, и через пару месяцев вернулись.

– А когда вернулись в кино и театр?

– В театр я пришел в ноябре 22-го. А съемки начались в мае 23-го - сначала одни, а затем еще один проект для телеканалов. В октябре стартовали съемки фильма "Крашанка".

Логай на съемках (фото предоставлено пресс-службой)

– Что почувствовали или о чем подумали, когда возобновились съемки?

– Когда-то на учебе нам говорили: если можете не заниматься этой профессией, то лучше не занимайтесь. Это говорил Максим Михайличенко, наш мастер курса актерского мастерства в Украинской киношколе. За это время я понял, что да, не хочу и не могу заниматься чем-то другим. То есть у меня просто есть в этом потребность.

Но сейчас в профессии меня больше радует театр. Раньше мне было это непонятно, а сейчас ясно, почему люди так горят театром. Потому что это постоянный огромный тренаж и постоянная возможность делать что-нибудь иначе. В театре все гораздо глубже.

– Чувствуется энергия от зрителей?

– Иногда да, иногда нет. Бывает, как говорится, "мертвый зал". Нет отклика, или зритель что-то не понимает, или не то настроение. Возможно, материал не под настроение или просто не тот. Или вообще пригласили в театр, а человек не хотел, но пришел. Все это ощущается. Иногда бывает наоборот, когда зритель совершенно в тебе и ты в нем.

– Артур, а ваша жена Евгения тоже сейчас снимается?

Нет, ей сейчас это не очень интересно. Она инфлюэнсер, у нее свой блог. Женя уделяет больше внимания нашему магазину, занимается многими организационными вопросами. У нас есть интернет-магазин одежды "Спадщина". Смысл в том, чтобы приносить это наше наследие в современный стиль.

Это не только о мотивах узоров, а в целом о ценностях, традициях. Переосмыслить и внести те элементы, которые кому-то казались устаревшими или шароварщиной. Чтобы оно таковым не было. Мы сами это придумали и реализовали, и нам уже два года.

Логай и его жена (фото предоставлено пресс-службой)

– Как пришла идея заняться бизнесом?

– В марте 2022 года, когда стало ясно, что в моей профессии ничего не предвидится в ближайшее время. Мы еще с 2020 года хотели попытаться сделать бренд одежды. Но сначала это было больше похоже на личный мерч. И Женя, а она художница, начала отрисовывать определенных персонажей. Мы хотели интегрировать это в одежду, но все как-то были заняты.

Любой бизнес требует много внимания именно к организационным процессам. И поскольку нас только двое, мы постоянно отодвигали это на дальний план, руки не доходили. А потом появилось время, и стало ясно, что это нужно делать.

Я очень не хотел делать просто историю с надписью "Украина" или вышитым трезубцем - загребать, как говорится, жар на патриотическом настроении. Хотелось играть в долгую, стараться таки сохранить, передать наше наследие. И потом оно начало наслаиваться друг на друга, придумываться. Есть желание покопаться в истории, поискать, что, где, когда.

– У вас съемки, работа в театре, магазин. Как вы распределяете домашние обязанности? Что можете дома сделать?

– Обязанности, и есть только домашние, мы распределяем на двоих и помогаем друг другу, когда нужно. Потому я могу все: и посуду помыть, и пропылесосить, и вымыть пол. В общем, мы пользуемся услугами клининговой компании, потому что нас почти никогда нет дома, мы стараемся работать, быть активными.

А это очень хорошая и полезная услуга, и за эти 2-3 часа уборки можно уделить время обучению или тренировке. Но когда нет свободных клинеров, мы убираем дома сами.

Дети Логая (фото предоставлено пресс-службой)

– А ваш сын Лева - на кого он похож больше? Что любит?

– По характеру, мне кажется, ближе ко мне. Внешне, мне кажется, поближе к Жене. Что любит? Как все дети любит сладости, баловаться. А также в футбол играть, на "Лего" ходить. Сейчас, когда у меня будет больше свободного времени, буду водить его либо на акробатику, либо еще куда-то. Чтобы ребенку было где поделиться своей энергией и развиваться. А он сам выберет, что ему понравится.