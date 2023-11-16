Известная украинская певица попала в ДТП: "Это было мое нарушение"

Известная украинская певица Мила Нитич рассказала, что летом она попала в ДТП. До этого артистка не раскрывала подробности аварии и даже не говорила о том, что она произошла.

"Это было мое нарушение"

Певица рассказала, что это произошло несколько месяцев назад в Киеве. Нитич спешила, поэтому решила нарушить правила дорожного движения, о чем сейчас сильно жалеет.

"Мы ехали, у нас был концерт. Нам нужно было очень быстро совершить разворот... Я хотела воспользоваться возможностью, это было мое нарушение, и я за него заплатила сполна, честно.

Был красный, я хотела воспользоваться возможностью, потому что оттуда ни одна машина не ехала, там было пусто и у меня была возможность быстро совершить разворот. Да, это было против правил, но я бы сократила время. И так получилось, что в этот момент, когда я совершаю разворот, у меня в бочину влетает мотоциклист. И пол машины сносит", - объяснила артистка.

Нитич попала в аварию (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Чем все закончилось

По словам Нитич, она до сих пор не понимает, как произошла авария. Певица уверяет, что не видела на дороге машин и не заметила, что недалеко едет мотоцикл. Во время аварии ее машину сильно смяло. Но никто не пострадал, рассказала артистка.

"Самое главное, что все остались живы-здоровы. Я не знаю, откуда он появился. Якобы он ехал по правилам... Две двери под замену полностью, потому что машина была смята в хлам", - добавила Нитич и подчеркнула, как опасно нарушать правила на дороге.