Відома українська співачка потрапила у ДТП: "Це було моє порушення"

Відома українська співачка Міла Нітіч розповіла, що влітку вона потрапила у ДТП. До цього артистка не розкривала подробиць аварії та навіть не говорила про те, що вона сталася.

"Це було моє порушення"

Співачка розповіла, що це сталося декілька місяців тому, у Києві. Нітіч поспішала, а тому вирішила порушити правила дорожнього руху, про що нині сильно шкодує.

"Ми їхали, в нас був концерт. Нам треба було дуже швидко зробити розворот... Я хотіла скористатися можливістю, це було моє порушення, і я за нього заплатила сповна, насправді.

Був червоний, я хотіла скористатися можливістю, тому що звідти жодна машина не їхала, там було пусто і в мене була можливість швидко зробити розворот. Так, це було проти правил, але я скоротила б час. І так вийшло, що у цей момент, коли я роблю розворот, у мене в бочину влітає мотоцикліст. І пів машини зносить", - пояснила артистка.

Нітіч потрапила в аварію (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Чим усе закінчилося

За словами Нітіч, вона досі не розуміє, як сталася аварія. Співачка запевняє, що не бачила на дорозі машин та не помітила, що неподалік їде мотоцикл. Під час аварії її машину сильно зім'яло. Але ніхто не постраждав, розповіла артистка.

"Найголовніше, що усі залишилися живі-здорові. Я не знаю, звідки він з'явився. Ніби він їхав за правилами... Дві двері під заміну повністю, тому що машина була зім'ята в хлам", - додала Нітіч й наголосила на тому, як небезпечно порушувати правила на дорозі.