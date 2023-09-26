Мила Нитич шокировала признанием о токсичных отношениях с бизнесменом-алкоголиком

Украинская певица Мила Нитич, которая во время полномасштабного вторжения уехала в Польшу, решилась на признание о своей личной жизни. Артистка рассказала, что имела отношения с богатым бойфрендом, который злоупотреблял алкоголем.

Отношения с абьюзером

По словам Милы Нитич, с бывшим она познакомилась в Польше.

"В Польшу я уехала, потому что там были концерты, но потом появился человек, с которым мы пытались что-то построить. Мне казалось, что порог боли был превышен в разы. Так происходит, когда ты заходишь в отношения с человеком, который имеет все - бизнес, любимое дело, много денег, есть все, кроме счастья", - поделилась певица.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Впоследствии выяснилось, что у мужчины были проблемы с алкоголем, а это не могло не отразиться на их отношениях.

"Я зашла в отношения с алкоголиком, с человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезв и когда он напивался", - призналась Мила.

Также исполнительница рассказала о дорогом подарке от ее экс-избранника - авто, которое он забрал у Милы сразу после их разрыва.

"Он мне говорил: "Вали туда, откуда пришла“ и "Ты вообще-то должна была спросить, можно ли я поеду поработаю?“. Я никогда ни у кого не спрашивала, можно ли мне поработать… Через месяц нашей совместной жизни он мне подарил дорогой новый автомобиль за 100 тысяч долларов, а через четыре, когда я не выдержала и решила уйти, он у меня его забрал. И я в конце концов ему просто посмотрела в глаза, говорю: "Так ты подарил или нет? Потому что он был оформлен на меня". А он говорит: "Я что, дурак тебе подарить машину за 100 тысяч долларов? Мила, я тебе просто дал покататься", - поделилась артистка.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Также Нитич вспомнила, что бывший не выпускал ее с территории дома, пока та не отдала ключи и техпаспорт.

Но, несмотря на токсические отношения, были моменты, за которые благодарна певица.

"Он меня никогда не избивал, но эмоционально и психологически уничтожал. В результате все закончилось печально. Но парадоксально то, что он появился в первый день войны и именно благодаря ему я уехала в первый день из Ирпеня. Он отправил за мной водителя с машиной. Он мне помог и вывез меня, я за это ему буду всегда благодарна", - добавила звезда.